МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Антивандальное стекло невозможно вмонтировать в раму картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", оно очень тяжелое, заявила журналистам гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
По словам работников Третьяковской галереи, картина была защищена не антивандальным, а антибликовым стеклом, сделанным в Германии, само это стекло "не предполагает наклеивание на него чего-либо".
"Оно (антивандальное стекло) очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму. Стоимость такого стекла — десятки, если не сотни тысяч евро. Мы можем обеспечить приобретение такого стекла, только опираясь на помощь партнёров", — сказала Трегулова.
Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.