Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время брифинга по поводу повреждения картины И. Репина Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Антивандальное стекло невозможно вмонтировать в раму картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", оно очень тяжелое, заявила журналистам гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Ранее сообщалось, что в пятницу 25 мая в 20.55 перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" несколько ударов металлической стойкой ограждения.

По словам работников Третьяковской галереи, картина была защищена не антивандальным, а антибликовым стеклом, сделанным в Германии, само это стекло "не предполагает наклеивание на него чего-либо".

"Оно (антивандальное стекло) очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму. Стоимость такого стекла — десятки, если не сотни тысяч евро. Мы можем обеспечить приобретение такого стекла, только опираясь на помощь партнёров", — сказала Трегулова.

Подозреваемый в повреждении картины житель Воронежа Игорь Подпорин был задержан, против него возбудили уголовное дело по первой части статьи 243 УК РФ "Повреждение объектов культурного наследия". Согласно представленным в суд материалам, ущерб от действий подозреваемого оценивается более чем в 500 тысяч рублей.

Картине нанесены серьезные повреждения. Холст порван в трех местах в центральной части на фигуре царевича. От стекла сильно пострадала авторская художественная рама. Самое ценное — изображения лиц и рук царя и царевича — не повреждены.