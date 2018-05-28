Дитя холодной войны: зачем писатель Ян Флеминг придумал агента 007

Кадр из фильма И целого мира мало

Кадр из фильма И целого мира мало

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости, Анна Кочарова. Сто десять лет назад, 28 мая 1908 года, родился писатель Ян Флеминг, автор романов о Джеймсе Бонде. Агент 007 сделал знаменитым на весь мир своего создателя и принес неплохие дивиденды тем, кто взялся за экранизации этих историй. Как отразился дух времени в легендарных книгах и фильмах — в материале РИА Новости.

Первый роман вышел свет в 1953 году, фильм — в 1962-м. Жена писателя Энн Ротермир-Флеминг считала эти книги низкопробной литературой и называла "жуткими триллерами". А тиражи и кассовые сборы от экранизаций постоянно росли.

Секретный агент с лицензией на убийство — один из самых популярных героев массовой культуры второй половины ХХ века. Его коронные фразы "Меня зовут Бонд, Джеймс Бонд" или "Смешать, но не взбалтывать" знает каждый.

Джеймс Бонд — не только культовый для поклонников персонаж, но и объект серьезных исследований литературных критиков и киноведов. Даже уход из жизни Флеминга не прервал бондиану. Кажется, что фильмам с новыми Бондами не будет конца: 25-я картина должна выйти в 2019 году.

© AP Photo / Ahmet Baran Ян Флеминг на съемочной площадке фильма "Из России с любовью" в Стамбуле, Турция. 23 июня 1963 года © AP Photo / Ahmet Baran Ян Флеминг на съемочной площадке фильма "Из России с любовью" в Стамбуле, Турция. 23 июня 1963 года

Знакомьтесь: Джеймс Бонд

Идеальный британский разведчик Джеймс Бонд напоминает нескольких людей, близких Яну Флемингу в разные годы жизни. Биографы уверены: он списывал агента 007 с сослуживцев Марвина Миншела и Питера Смизерса, а также с агента британской военно-морской разведки Уильяма Дандердейла. Однако главным прототипом обаятельного шпиона остается сам его создатель.

И Флеминг, и его герой — шотландцы. Авторы книги "Знак 007: на секретной службе Ее Величества" отмечают, что оба служили в военно-морской разведке, правда, позже, в отличие от литературного альтер эго, Флеминг много лет проработал журналистом. Кстати, неплохо говорил по-русски и в 1930-е дважды приезжал в Советский Союз в качестве репортера. После второй командировки газета "Правда" назвала его английским шпионом.

© Danjaq (1963) Кадр из фильма "Из России с любовью" © Danjaq (1963) Кадр из фильма "Из России с любовью"

С Джеймсом Бондом Флеминга сближает многое, в том числе внешность. Оба интересуются экзотическими странами, любят играть в казино, предпочитают одинаковые напитки и сорт сигарет.

Настоящий джентльмен

В своих романах Ян Флеминг явил миру настоящего английского джентльмена, каким его представляет массовое сознание. Джеймс Бонд неизменно галантен и обаятелен. Находится в прекрасной физической форме. Всегда гладко выбрит, идеально причесан и элегантно одет.

Постепенно этот персонаж превратился в дорогой и прибыльный бренд. На экране он носит одежду ведущих дизайнеров лучших модных домов, дорогие часы, ездит на шикарных машинах. Костюмы сидят точно по фигуре. Модные журналы изучают, как менялся его гардероб от фильма к фильму, советуя читателям-мужчинам следовать этому стилю.

© Eon Productions Ltd. (1977) Кадр из фильма "Шпион, который меня любил" © Eon Productions Ltd. (1977) Кадр из фильма "Шпион, который меня любил"

Герой своего времени

Можно сказать, что Джеймс Бонд родился вовремя — когда Британия с трудом приходила в себя после Второй мировой.

У этого персонажа даже есть собственные биографы. Один из них, Саймон Уайндер, пишет, что именно в эти годы, когда страна теряла позиции на мировой арене, в литературу пришел новый герой — англичанин "до кончиков ногтей", в любой момент готовый рисковать.

Супергерой чаще всего спасал "цивилизованный западный мир" от "варваров с Востока". В разгар холодной войны олицетворением зла в бондиане был СССР: большинство отрицательных персонажей с отталкивающей внешностью так или иначе связаны у Флеминга с коммунистами.

© Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia Кадр из фильма "007: Спектр" © Фото : предоставлено компанией Sony Pictures Releasing Russia Кадр из фильма "007: Спектр"

Выдающий писатель ХХ века Умберто Эко выявил в романах Флеминга целую систему противопоставлений Бонд — злодеи. Эти книги он характеризует как полные насилия сюжеты, основанные на принципах волшебной сказки.

Как любой мифический герой, Джеймс Бонд не имеет возраста. Если следовать его "биографии", то сегодня он был бы джентльменом преклонных лет на пенсии. Но никому из авторов романов-продолжений или фильмов и в голову не приходило состарить Бонда — он нужен публике вечно молодым.