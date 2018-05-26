Режиссер картины "Салют-7" снимет фильм "Текст" по роману Глуховского

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко ("Салют-7") снимет фильм "Текст" по мотивам романа Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским и Александром Палем в главных ролях, съемки картины начнутся в ноябре.
Режиссер отметил, что российский зритель соскучился по героям нашего времени.
"Две главные роли сыграют Александр Паль и Иван Янковский", — сказал Шипенко.
По мнению Янковского, книга Глуховского никого не оставляет равнодушным. "Мы попробуем рассказать это интересно и драйвово", — сказал Янковский.
Съемки фильма начнутся в ноябре.