Режиссер картины "Салют-7" снимет фильм "Текст" по роману Глуховского

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Режиссер Клим Шипенко ("Салют-7") снимет фильм "Текст" по мотивам романа Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским и Александром Палем в главных ролях, съемки картины начнутся в ноябре.

"Это фильм про то, как один персонаж получает телефон другого и возможность пожить его жизнью, о взаимодействии с внутренним миром другого человека через девайс, от которого мы зависимы", — рассказ Шипенко на защите проектов в области игрового кино в министерстве культуры РФ в субботу.

Режиссер отметил, что российский зритель соскучился по героям нашего времени.

"Две главные роли сыграют Александр Паль и Иван Янковский", — сказал Шипенко.

По мнению Янковского, книга Глуховского никого не оставляет равнодушным. "Мы попробуем рассказать это интересно и драйвово", — сказал Янковский.

Съемки фильма начнутся в ноябре.