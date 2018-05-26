Шнуров написал стихотворение после объявления о разводе с женой

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение после заявления о разводе с женой Матильдой.

Многие подписчики предположили, что текст посвящен расставанию с супругой.

"Пускай сейчас мне больно очень.

Я ранен, может и убит.

И кровь сочится межу строчек.

Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит?

Я рад тому, что ярко, сочно.

Ошибки нет, я не учту.

Мне есть, что вспомнить этой ночью.

Я **** свою мечту.

Виновен? Или не виновен?

Хотел, ****, **** судьбу?

Любой баран местами овен.

Нет. Я судьбу не ****.

Я есть — кто есть. И хоть ты тресни,

Одень, помой и причеши.

Придётся отвечать за песни,

За пляски и раздрай души.

Не сомневайтесь, я отвечу.

То холодно, то горячо.

Вот ночь прошла и сразу вечер.

Мне жизнь выкатывает счёт", — написал лидер Ленинграда.

О разводе с Матильдой Мозговой Шнуров также сообщил через Instagram. Они были вместе восемь лет. До этого он был женат дважды.

Сама Матильда подтвердила у себя в Instagram информацию о разводе со Шнуровым, отметив, что ей "нелегко комментировать эту печальную новость".