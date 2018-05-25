Матильда Шнурова прокомментировала развод‍

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Жена лидера группы Ленинград Сергея Шнурова Матильда (Елена Мозговова) прокомментировала в инстаграме сообщения о расставании с супругом.
Матильда подтвердила информацию о разводе и поблагодарила подписчиков за поддержку и теплые слова.
"Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным", — написала она.
Брак четы Шнуровых длился восемь лет, они поженились в 2010 году. Ранее музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.