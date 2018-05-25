МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что намерен развестись с супругой.

"С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись", — написал музыкант у себя в Instagram.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 25 Май 2018 в 6:38 PDT

Также он попросил представителей СМИ не нарушать личное пространство пары.

Сергей Шнуров женился на Елене (Матильде) Мозговой в 2010 году. Она была третьей супругой певца. До этого он был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Косицыной.