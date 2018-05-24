Оззи Осборн хотел бы сыграть вместе с Полом Маккартни и Джоном Ленноном

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Крёстный отец хэви-метала и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн хотел бы сыграть на одной сцене с Полом Маккартни и Джоном Ленноном, об этом он сообщил РИА Новости в четверг.

Осборн даст два концерта в России — 1 июня в московском "Олимпийском" и 3 июня в петербургском "Ледовом дворце" в рамках прощального мирового тура, которым он отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры, как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath. Тур Осборна, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста. Осборна будут сопровождать Зак Уайлд (гитара), Роб "Бласко" Николсон (бас), Томми Клафетос (ударные) и Адам Уэйкман (клавиши).

"Я бы хотел сыграть с Полом Маккартни и Джоном Ленноном", — сказал Осборн.

Музыкант также добавил, что не жалеет ни об одной записанной пластинке. "Каждая пластинка — как запись в дневнике, и когда я их слушаю, я как бы возвращаюсь в те времена, когда их записывал. Я бы не хотел потерять эти воспоминания", — пояснил он.