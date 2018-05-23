Производство короткометражки о попугае Кеше могут завершить в 2018 году

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. "Союзмультфильм" планирует завершить производство пилотного короткометражного фильма о приключениях попугая Кеши до конца 2018 года, сообщила РИА Новости PR-директор киностудии Анна Усачева.

Ранее председатель правления студии Юлиана Слащева рассказала о том, что на киностудии ведется работа над продолжением мультфильма про попугая Кешу. Культовый мультсериал "Возвращение блудного попугая" по сценарию Александра Курляндского выходил на экраны в начале 1980-х, а также в 2000-х. Главную роль в мультфильме озвучивал Геннадий Хазанов.

"Сейчас "Союзмультфильм" работает над продолжением истории о попугае Кеше, которая могла бы в будущем стать современным анимационным сериалом, а потом и полнометражным фильмом. Пилотный короткометражный фильм киностудия планирует сделать до конца года. Главным автором проекта станет Александр Курляндский, создатель сценария "Возвращение блудного попугая". Сейчас с писателем обсуждаются различные варианты возможных форматов", — сказала Усачева.

По ее словам, актер Геннадий Хазанов, которому "Союзмультфильм" отправил сценарий, выразил заинтересованность в совместной работе со студией.