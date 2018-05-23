Хазанов готов озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Актер Геннадий Хазанов согласен озвучить попугая Кешу в новых сериях мультфильма, если их решат выпустить. Об этом артист рассказал радиостанции "Говорит Москва".

Ранее РБК сообщил, что "Союзмультфильм" планирует снять продолжение культового мультсериала "Возвращение блудного попугая".

"Я тоже слышал, но ничего, к сожалению, больше сказать не могу, потому что я пока не в курсе дела. Кроме моего принципиального согласия. Если предложат, то да, да", — пояснил Хазанов.

В апреле 2018 года спустя более чем 30 лет вышли новые серии мультфильма "Простоквашино".

Теперь пса Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачев, кота Матроскина – Антон Табаков, почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Самого Дядю Федора озвучивает Алексей Онежен.

Кроме того, в мультфильме появились два новых персонажа — сестра Дяди Федора Вера Павловна и неизвестная зверушка Тама-Тама.