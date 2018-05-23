Сын Караченцова опроверг информацию о госпитализации актера

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Сын народного артиста России Николая Караченцова Андрей опроверг информацию о госпитализации отца.

Информация о том, что Караченцов попал в больницу, ранее появилась в одном из Telegram-каналов.

"Это неверная информация. Папа находится сейчас на даче, никаких осложнений нет и чувствует себя нормально", — заявил Андрей Караченцов РИА Новости.

В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.