Лауреатом Букеровской премии стала писатель Ольга Токарчук из Польши

ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лауреатом литературной международной Букеровской премии в 2018 году стала писатель из Польши Ольга Токарчук, церемония награждения прошла во вторник вечером в лондонском музее Виктории и Альберта.

Шорт-лист премии был оглашен 12 апреля, в него вошли шесть авторов: Виржини Депант из Франции (Vernon Subutex 1), Хан Ган из Южной Кореи (White Book), Ласло Краснахоркай из Венгрии (World Goes On), автор из Испании Антонио Муньос Молина (Like a Fading Shadow), иракец Ахмед Саадави (Frankenstein in Baghdad) и Ольга Токарчук из Польши (Flights).

В состав жюри этого года вошли писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш. Каждый из членов жюри вначале выбирал среди книг собственного "фаворита", а затем решения обсуждались полным составом жюри.

Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд. Лауреатом 2017 года стал американский писатель Джордж Сондерс с романом Lincoln in the Bardo ("Линкольн в бардо").

Победителю вручается приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, при этом эта сумма делится между автором и переводчиком, выполнившим перевод произведения на английский язык.