Лауреатом Букеровской премии стала писатель Ольга Токарчук из Польши

ЛОНДОН, 22 мая — РИА Новости, Денис Ворошилов. Лауреатом литературной международной Букеровской премии в 2018 году стала писатель из Польши Ольга Токарчук, церемония награждения прошла во вторник вечером в лондонском музее Виктории и Альберта.
В состав жюри этого года вошли писатель и редактор Роберт Маккрам, поэт Лемн Сиссей, романистка Камила Шамзи, писатель Саймон Майо и поэтесса Холли Макниш. Каждый из членов жюри вначале выбирал среди книг собственного "фаворита", а затем решения обсуждались полным составом жюри.
Букеровская премия "родилась" в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие — роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.
Победителю вручается приз в размере 50 тысяч фунтов стерлингов, при этом эта сумма делится между автором и переводчиком, выполнившим перевод произведения на английский язык.