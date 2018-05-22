В России открылся фестиваль корейской культуры

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России открылся Весенний фестиваль корейской культуры, это третий подобный фестиваль.

Помимо концертов традиционной и поп-музыки (корейская поп-музыка, или К-pop), фестиваля буддистской кухни, в программу фестиваля вошли мероприятия, приуроченные к чемпионату мира по футболу. Так, 17 июня в Нижнем Новгороде и 22 июня Ростове-на-Дону — городах, где будет играть сборная Южной Кореи по футболу — пройдут сеансы корейских фильмов про футбол. В Ростове 23 июня пройдет также фестиваль для болельщиков.

Фестиваль открылся с концерта поп-музыки в зале "Известия-холл" и традиционной музыки Куг-Ак в консерватории имени Чайковского.

"Президент Мун Джэин особо подчеркивает важность России для Кореи и прикладывает огромные усилия для укрепления взаимной дружбы между нашими двумя странами. Культурный обмен играет решающую роль в этом деле", — заявил посол Южной Кореи У Юн Гын в приветственной речи.

Он напомнил, что с 2017 года по соглашению посольства и Минкульта РФ фестивали корейской культуры проходят два раза в год — весной и осенью.

"Отличие от прошлого года — качество, количество мероприятий. Мероприятия глубже, тематически более серьезные, охват тем шире", — заявил посол в беседе с журналистами.

Он отметил, что на концерты К-pop-групп в России ходит большое количество молодежи. "Мы понимаем, что корейская современная К-pop-культура очень популярна у современной российской молодежи. Но также мы очень горды, что традиционная корейская музыка также находит отклик у российского слушателя", — сказал посол.