В России открылся фестиваль корейской культуры

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В России открылся Весенний фестиваль корейской культуры, это третий подобный фестиваль.
Фестиваль открылся с концерта поп-музыки в зале "Известия-холл" и традиционной музыки Куг-Ак в консерватории имени Чайковского.
"Президент Мун Джэин особо подчеркивает важность России для Кореи и прикладывает огромные усилия для укрепления взаимной дружбы между нашими двумя странами. Культурный обмен играет решающую роль в этом деле", — заявил посол Южной Кореи У Юн Гын в приветственной речи.
Он напомнил, что с 2017 года по соглашению посольства и Минкульта РФ фестивали корейской культуры проходят два раза в год — весной и осенью.
"Отличие от прошлого года — качество, количество мероприятий. Мероприятия глубже, тематически более серьезные, охват тем шире", — заявил посол в беседе с журналистами.
Он отметил, что на концерты К-pop-групп в России ходит большое количество молодежи. "Мы понимаем, что корейская современная К-pop-культура очень популярна у современной российской молодежи. Но также мы очень горды, что традиционная корейская музыка также находит отклик у российского слушателя", — сказал посол.