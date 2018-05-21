РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

"Молодое искусство": в Москве пройдет международная биеннале

15:4021.05.2018
(обновлено: 15:42 21.05.2018)
0240
© Fotolia / Bits and SplitsГраффити. Архивное фотоГраффити. Архивное фото
© Fotolia / Bits and Splits

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Московская международная биеннале молодого искусства, в которой примут участие более 50 молодых художников со всего мира, пройдет в столице с 8 июня по 31 июля, сообщила пресс-служба выставки.

Хохлома
© РИА Новости
Хохлома молодится: российскую молодежь пытаются увлечь народными промыслами
"С 8 июня по 31 июля 2018 года в столице пройдет шестая Московская международная биеннале молодого искусства. Свои работы представят более 50 молодых художников со всего мира — победители открытого конкурса. Возраст участников и кураторов — до 35 лет включительно", — говорится в сообщении.

Выставки пройдут на нескольких площадках: в Московском музее современного искусства (ММОМА), Государственном центре современного искусства в составе "РОСИЗО", в деловом квартале "Рассвет" на Красной Пресне, музее AZ. Всего за полтора месяца состоится 55 событий.

"Задача биеннале — показать актуальные работы талантливых молодых художников. Ведь среди них есть те, кто через 20-30 лет станет известен на весь мир, чьи работы украсят коллекции лучших музеев. Мы часто не осознаем, что многие признанные произведения искусства были созданы молодыми. Верещагин написал "Апофеоз войны" в 29 лет, Пикассо — "Девочку на шаре" в 24, Дюшан шокировал мир "Фонтаном" в 30", — цитирует пресс-служба комиссара биеннале Екатерину Кибовскую.

Абракадабра

Основным проектом биеннале станет выставка "Абракадабра" в деловом квартале "Рассвет". Из 1,5 тысячи заявок куратор проекта Лукреция Калабро Висконти из Италии выбрала 58 работ, объединив их общей темой.

"Абракадабра" несет в себе множество смыслов, это одно из самых универсальных слов, одинаково звучащее на многих языках. История советских дискотек, где играла "Абракадабра" Стива Миллера, и эзотерических практик стали отправной точкой для повествования, затрагивающего темы забастовки, обмена веществ, ипохондрии, внимания, близости, сна и недосказанности", — приводит слова Висконти пресс-служба.

Спасибо, пожалуйста, извини

Основной проект расширят выставки This site is under Revolution ("Ведутся революционные работы") в Московском музее современного искусства (ММОМА на Гоголевском) и "Спасибо, пожалуйста, извини" в Государственном центре современного искусства в составе "РОСИЗО".

Москва. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Москве откроется "Студия 40. Мемориальная мастерская Петра Кончаловского"
"Интернет дает нам новые возможности и играет значительную роль в нашей жизни. Однако не стоит забывать о той неявной агрессии, которая постоянно происходит в цифровом пространстве. Человеческий фактор теряется в потоке фотографий, комментариев и информации, в то время как корпорации собирают эти данные и используют в коммерческих целях. Как противостоять этим системам угнетения? Выставка как раз и пытается с этим разобраться и проработать эти идеи, чтобы показать акты сопротивления сегодня", — цитирует пресс-служба куратора выставки Барбара Куэто.

Идеальный возраст

В этом году к биеннале присоединится музей AZ, который занимается сохранением наследия Анатолия Зверева и других художников-шестидесятников. Он представит выставку "Идеальный возраст", которая так же пройдет в образовательном центре ММОМА.

"В рамках нашей выставки мы решили задуматься, какую роль играет возраст в нашей жизни, как мы его осмысливаем, принимаем и принимаем ли", — рассказал куратор Андрей Егоров.

Выставка "Идеальный возраст" состоит из двух частей, представленных в разных пространствах. Часть выставки в ММОМА обыграет концепцию "трех возрастов", затронет вопросы культа молодости, а также коснется темы творческого возраста у художников. В музее AZ будут представлены три инсталляции: во внутреннем дворике и на заднем фасаде здания, в виртуальном пространстве "дополненной реальности". Их объединит образ идеального места, где возраст теряет свое значение, сообщает пресс-служба.

Комментировать
Культура
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена