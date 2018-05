"Молодое искусство": в Москве пройдет международная биеннале

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Московская международная биеннале молодого искусства, в которой примут участие более 50 молодых художников со всего мира, пройдет в столице с 8 июня по 31 июля, сообщила пресс-служба выставки.

"С 8 июня по 31 июля 2018 года в столице пройдет шестая Московская международная биеннале молодого искусства. Свои работы представят более 50 молодых художников со всего мира — победители открытого конкурса. Возраст участников и кураторов — до 35 лет включительно", — говорится в сообщении.

Выставки пройдут на нескольких площадках: в Московском музее современного искусства (ММОМА), Государственном центре современного искусства в составе "РОСИЗО", в деловом квартале "Рассвет" на Красной Пресне, музее AZ. Всего за полтора месяца состоится 55 событий.

"Задача биеннале — показать актуальные работы талантливых молодых художников. Ведь среди них есть те, кто через 20-30 лет станет известен на весь мир, чьи работы украсят коллекции лучших музеев. Мы часто не осознаем, что многие признанные произведения искусства были созданы молодыми. Верещагин написал "Апофеоз войны" в 29 лет, Пикассо — "Девочку на шаре" в 24, Дюшан шокировал мир "Фонтаном" в 30", — цитирует пресс-служба комиссара биеннале Екатерину Кибовскую.

Абракадабра

Основным проектом биеннале станет выставка "Абракадабра" в деловом квартале "Рассвет". Из 1,5 тысячи заявок куратор проекта Лукреция Калабро Висконти из Италии выбрала 58 работ, объединив их общей темой.

"Абракадабра" несет в себе множество смыслов, это одно из самых универсальных слов, одинаково звучащее на многих языках. История советских дискотек, где играла "Абракадабра" Стива Миллера, и эзотерических практик стали отправной точкой для повествования, затрагивающего темы забастовки, обмена веществ, ипохондрии, внимания, близости, сна и недосказанности", — приводит слова Висконти пресс-служба.

Спасибо, пожалуйста, извини

Основной проект расширят выставки This site is under Revolution ("Ведутся революционные работы") в Московском музее современного искусства (ММОМА на Гоголевском) и "Спасибо, пожалуйста, извини" в Государственном центре современного искусства в составе "РОСИЗО".

Идеальный возраст

"Интернет дает нам новые возможности и играет значительную роль в нашей жизни. Однако не стоит забывать о той неявной агрессии, которая постоянно происходит в цифровом пространстве. Человеческий фактор теряется в потоке фотографий, комментариев и информации, в то время как корпорации собирают эти данные и используют в коммерческих целях. Как противостоять этим системам угнетения? Выставка как раз и пытается с этим разобраться и проработать эти идеи, чтобы показать акты сопротивления сегодня", — цитирует пресс-служба куратора выставки Барбара Куэто.

В этом году к биеннале присоединится музей AZ, который занимается сохранением наследия Анатолия Зверева и других художников-шестидесятников. Он представит выставку "Идеальный возраст", которая так же пройдет в образовательном центре ММОМА.

"В рамках нашей выставки мы решили задуматься, какую роль играет возраст в нашей жизни, как мы его осмысливаем, принимаем и принимаем ли", — рассказал куратор Андрей Егоров.

Выставка "Идеальный возраст" состоит из двух частей, представленных в разных пространствах. Часть выставки в ММОМА обыграет концепцию "трех возрастов", затронет вопросы культа молодости, а также коснется темы творческого возраста у художников. В музее AZ будут представлены три инсталляции: во внутреннем дворике и на заднем фасаде здания, в виртуальном пространстве "дополненной реальности". Их объединит образ идеального места, где возраст теряет свое значение, сообщает пресс-служба.