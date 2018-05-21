Бумажные книги будут существовать еще долго, считает издатель

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Электронные учебники в ближайшем будущем не вытеснят бумажные, эти форматы будут еще долго вместе существовать, так как решают разные задачи, считает президент издательства "Просвещение" Владимир Узун.

"Думаю, что бумажный формат будет еще долго существовать вместе с электронным не только в силу традиций. Дело в том, что каждый из них подходит для выполнения разных задач. Это касается не только учебников, но и других составных частей учебно-методического комплекса. Тесты по математике или задания по 3D-моделированию оптимальны в электронном виде, а по ряду предметов нужны бумажные рабочие тетради, особенно в начальной школе, чтобы ребенок развивал мелкую моторику", — приводятся слова Узуна в журнале ПМЭФ-2018, подготовленном фондом "Росконгресс".

Он отметил, что при развитии цифровых технологий нужно обязательно параллельно решать вопросы кибербезопасности.

"Цифровизация открывает новые возможности, но имеет и другую сторону. Пока до конца не изучены последствия влияния Интернета и цифровых технологий на детскую психику. Отсюда многие криминогенные проявления в школьной жизни, в отношениях между сверстниками, между детьми и взрослыми", — подчеркнул Узун.