Акция "Ночь в музее": чем удивила столица в субботний вечер

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Столичные музеи в субботу привечали гостей до позднего вечера: в рамках общероссийской акции "Ночь в музее" культурные учреждения подготовили музыкальные программы, чтобы москвичи не скучали в очередях, и рассказали самые сокровенные тайны на лекциях, экскурсиях и перформансах.

Накануне музеи по всему миру отметили Международный день музеев, в России уже несколько лет к этому празднику посвящена акция "Ночь в музее", которая традиционно проводится в выходные. В этом году организаторы предложили музеям подготовить мероприятия на тему "Шедевры из запасников".

"Сокровищницы наших музеев переполнены экспонатами. Мы стараемся как можно больше показывать интересного", — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский журналистам в Музее кино.

В рамках акции бесплатно и до позднего вечера свои двери открыли более 200 городских культурных площадок. Официальное открытие "Ночи в музее" состоялось на главной площадке в Музее Москвы.

Веселее с музыкой



Многие городские площадки, заботясь о досуге москвичей и гостей столицы, подготовили музыкальные программы. На главной площадке акции в Музее Москвы сыграла главные хиты популярная группа "Пасош" (поклонники их творчества заполнили весь внутренний дворик музея), и DJ MoBKID, а любители классического репертуара могли послушать поэму "Колокола" Сергея Рахманинова в одном из залов, исполнение которой сопровождалось песочной анимацией. Также сотрудники провели для посетителей музея бесплатные экскурсии по выставкам "Три истории Провиантских", "Москва промышленная" и другим.

Традиционно очереди за искусством выстроились возле главных музеев столицы — Третьяковской галереи и Пушкинского музея; попасть сюда на постоянные экспозиции можно было по бесплатным билетам. У здания Третьяковки в Лаврушинском переулке вечером звучала живая инструментальная музыка и хоровые выступления, а на Крымском валу организаторы акции пригласили команду Deep Fried Friends, чтобы воссоздать атмосферу 2000-х, устроив музыкальную ретроспективу отечественных и зарубежных хитов того времени.

Выбор оформления не случаен — сейчас в галерее проходит выставка "Искусство 2000-х", поэтому акция была посвящена именно ей — гости музея также получили возможность пообщаться с героями нулевых, в частности, с художником Андреем Бартеневым, телеведущей Татьяной Геворкян, певцом Павлом Артемьевым. Погода в этот вечер была довольно сумрачная, но при этом дождь все же не помешал жителям города культурно проводить досуг.

Московские музеи не просто открыли двери для свободного посещения: помимо традиционных форматов, таких как экскурсии и лекции, на некоторых площадках состоялись литературные вечера, встречи с интересными людьми и другие активности. Так, в Музее Серебряного века при Гослитмузее молодые поэты читали юмористические четверостишия, которые называются "пирожки". Сотрудница музея рассказала РИА Новости, что накануне для всех любителей жанра был печальный день — ушел из жизни поэт Владислав Кунгуров, создатель этого формата творчества, поэтому вечер получился еще и памятным.

В Музее кино субботним днем открылась новая выставка "Куклы 2.0", посвященная истории отечественной кукольной анимации, и первые посетители увидели шедевры коллекции на "Ночи в музее". На экспозиции представлены куклы из мультфильмов "Волшебник Изумрудного города", "Отчего кошку назвали кошкой", "Приключения домовенка".

"Все эти куклы из запасников Музея кино. Каждая из них снималась в популярных мультфильмах, они специально реставрировались. В запасниках музея хранится несколько десятков тысяч кукол. Вот там где-то есть Чебурашка. Я даже разочаровался, я думал, что он большой, а он, оказывается, маленький", — сказал журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский, осмотрев экспозицию.

Музей без картин



Музей русского импрессионизма подготовил к субботнему вечеру увлекательное путешествие в музейное закулисье, причем сотрудники решили познакомить гостей не с шедеврами, а с самими собой в рамках документально-пластического спектакля "Музей. Инсайд", подготовленного режиссером Юрием Квятковским при участии команды школы-коммьюнити при Мастерской Брусникина.

"Сейчас мы находимся в процессе подготовки новой экспозиции "Импрессионизм в авангарде", поэтому весь музей у нас закрыт. Мы приняли решение показать гостям пустые залы — никто никогда не видел музей без картин. Мы сделали документально-пластический перформанс, у всех наших сотрудников драматурги взяли интервью. Нам задавали очень личные вопросы, которые касались не только работы, но и наших отношений в коллективе, чтобы понять вообще, что это за люди, которые работают в музее", — рассказала РИА Новости куратор просветительского отдела Елена Шарова.

По ее словам, из интервью создатели смонтировали аудиоспектакль, который и услышали гости пустующего экспозиционного пространства, а эмоциональное содержание обеспечили актеры-перформеры, которые с помощью пластики постарались передать эмоции каждого сотрудника, принявшего участие в эксперименте. Кроме того, на инсталляцию "Дышащие полотна" в холле транслировались видео с сотрудниками музея.

"Мы надеемся, что посетители поняли и оценили нашу искренность и наше желание показать музей и себя такими, какие мы есть", — отметила собеседница агентства.

Ожившая фотохроника



Медиагруппа "Россия сегодня" в этом году стала одной из выставочных площадок акции "Ночь в музее", представив совместный проект с театральной компанией YBW. Уличное театральное действие в исполнении актеров шоу "Вернувшиеся" развернулось поздним вечером возле здания агентства на Зубовском бульваре. Артисты иммерсивной постановки "оживили" кадры фронтовой фотохроники 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро".

Радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. Перфоманс был поставлен специально для московской "Ночи в Музее" американским режиссером иммерсивного театра Мией Занетти.

"В постановке я хотела подчеркнуть поразительную силу общности. Война — это чудовищная трагедия. В войне нет победивших и проигравших. Но в то же время общество как никогда едино и сильно. Уникальные кадры фотовыставки "Освобождение Европы" как вспышки памяти из прошлого. Используя технику иммерсивного театра, мы не только вовлекаем публику в тематику выставки, но и даем возможность прочувствовать как утрату, которая несет война, так и уникальную силу духа людей", — сказала Занетти.

Помимо визуальной части, погрузиться в тему зрителям помог авторский аудиогид от историка и публициста Петра Романова.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" — выступает информационным партнером акции "Ночь в Музее" в Москве.