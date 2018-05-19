Жюри в Каннах незаслуженно не отметило фильм "Лето", считает кинокритик

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Жюри Каннского фестиваля незаслуженно не отметило фильм Кирилла Серебренникова "Лето", считает кинокритик Анастасия Гладильщикова.

В основном конкурсе Каннского фестиваля участвовала 21 картина, в том числе две российские — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. Главный приз был вручен фильму "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корэеда. Актриса Самал Еслямова получила награду за лучшую женскую роль в фильме "Айка".

"Я считаю, что "Лето" незаслуженно не отметили, но хорошо, что как-то заметили Дворцевого, хотя фильм получил не одну из главных наград, а приз за лучшую женскую роль", — сказала Гладильщикова РИА Новости в субботу.

По ее словам, в этом году решение жюри почти совпало с мнением критиков. "Хотя, на мой взгляд, это не самый лучший фильм Корэеда и не самый интересный. С другой стороны, он уже так долго участвовал в конкурсе, что в принципе можно сказать, что пришло его время", — добавила собеседница агентства.