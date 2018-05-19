Бланшетт: решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было общим

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Президент жюри Каннского кинофестиваля Кейт Бланшетт призналась, что решение, кому присудить Золотую пальмовую ветвь, было хоть и тяжелым, но общим, при этом она подчеркнула, подбор фильмов в этом году был очень сильным.

В основном конкурсе Каннского фестиваля участвовала 21 картина, в том числе две российские — "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого. Главный приз получил фильм "Магазинные воришки" японского режиссера Хирокадзу Корээды.

"Обошлось без кровопролития. Это был очень сильный и разнообразный год с очень сильными и не похожими друг на друга фильмами. Это было групповое решение и, конечно, мы старались быть объективными", — сказала Бланшетт журналистам.

Она отметила, что во Франции много правил, которые определяют решение, и фильм, который получает Пальмовую ветвь, должен соединять в себе одновременно все лучшие черты: операторскую и режиссерскую работу, сценарий и актерскую игру. "Так что это было очень тяжелое решение", — подчеркнула она.

Бланшетт добавила, что при принятии решения жюри старалось оставить в стороне политику.

"Современные медиа очень любят переворачивать человеческие вопросы в политические, поэтому мы пообещали друг другу смотреть фильмы именно как художественное произведение и отречься от политической среды и выбирать фильмы, которые трогают нас", — подчеркнула Бланшетт.