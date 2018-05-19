На закрытии Каннского кинофестиваля поприветствовали Серебренникова

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Каннский кинофестиваль на церемонии закрытия поприветствовал режиссеров из России и Ирана Кирилла Серебренникова и Джафара Панахи, которые не смогли приехать на Лазурный берег.

"Мы бы хотели поприветствовать двух режиссеров, которые не смогли по политическим причинам быть здесь, это Кирилл Серебренников и Джафар Панахи. Мы гордимся вами и мы душой с вами", — сказала президент жюри Кейт Бланшетт.

Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая. В конкурсе участвует 21 картина, в том числе "Лето" Кирилла Серебренникова и "Айка" Сергея Дворцевого из России.

Серебренников не смог попасть на фестиваль, так как находится под домашним арестом по делу о "Седьмой студии". Джафар Панахи также находится под домашним арестом в Иране.

СК РФ 16 мая завершил расследование хищений денег, выделенных "Седьмой студии" на развитие современного искусства в рамках проекта "Платформа".

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают. Также по делу заключена под домашний арест директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывшая генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова заочно арестована и объявлена в международный розыск.

Панахи, как Кирилл Серебренников, находится под домашним арестом. Также на режиссера наложен двадцатилетний запрет на съемку фильмов.