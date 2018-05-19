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Культура

Саундтрек к фильму "Лето" выиграл приз Каннского кинофестиваля

14:4719.05.2018
(обновлено: 15:08 19.05.2018)
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© Hype Film (2018)Кадр из фильма Лето. Архивное фотоКадр из фильма Лето. Архивное фото
© Hype Film (2018)

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Участники группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фрагмент трейлера фильма Лето gif
Вышел трейлер фильма Серебренникова про Цоя
Награды удостоилась их работа в фильме "Лето".

Картина Кирилла Серебренникова участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля наряду с 20 другими лентами.

Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк".

Главные роли сыграли Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

Монохромный взгляд на Каннский фестиваль
© Sputnik / Асатур ЕсаянцБразильская супермодель Алессандра Амброзио.Модель, актриса Алессандра Амброзио на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Бразильская супермодель Алессандра Амброзио.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская том-модель и актриса Ирина Шейк.Модель и актриса Ирина Шейк на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская том-модель и актриса Ирина Шейк.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаСупермодель Винни Харлоу.Супермодель Винни Харлоу на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Супермодель Винни Харлоу.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканская модель Кендалл Дженнер.Модель Кендалл Дженнер на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская модель Кендалл Дженнер.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцПольская топ-модель Аня Рубик.Актриса Аня Рубик на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Польская топ-модель Аня Рубик.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцАктеры Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Шарль-Эврар Чехов и продюсер Илья Стюарт перед премьерой фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.Актеры Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Шарль-Эврар Чехов и продюсер Илья Стюарт на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилла Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Актеры Роман Билык, Ирина Старшенбаум, Шарль-Эврар Чехов и продюсер Илья Стюарт перед премьерой фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРоссийская телеведущая Виктория Боня.Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российская телеведущая Виктория Боня.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗвезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт.Актриса Кристен Стюарт на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Американская супермодель Белла Хадид.Американская супермодель Белла Хадид на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская супермодель Белла Хадид.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Актер Бенисио дель Торо.Актер Бенисио дель Торо на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Бенисио дель Торо.
© Sputnik / Асатур Есаянц Британская топ-модель Стелла Максвелл на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.Британская топ-модель Стелла Максвелл на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Британская топ-модель Стелла Максвелл на красной дорожке 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур Есаянц Гости красной дорожки 71-го Каннского международного кинофестиваля.Гостья на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилла Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Гости красной дорожки 71-го Каннского международного кинофестиваля.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцФранцузская актриса и модель Эмелин Валад.Актриса Эмелин Валад на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Французская актриса и модель Эмелин Валад.
© РИА Новости . Екатерина ЧесноковаФранцузская актриса Марион Котийяр в окружении съемочной группы фильма "Уста ангела".Режиссер и продюсер Ванесса Филхо, юная актриса Айлин Аской Етекс, актрисы Марион Котийяр и Амели Доре на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Французская актриса Марион Котийяр в окружении съемочной группы фильма "Уста ангела".
© Sputnik / Асатур ЕсаянцМодель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель.Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Модель Тина Кунаки и французский актер Венсан Кассель.
© Sputnik / Асатур Есаянц Одна из "ангелов" Victoria’s Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск.Актриса Эльза Хоск на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Одна из "ангелов" Victoria’s Secret, шведская топ-модель Эльза Хоск.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцБразильская супермодель Алессандра Амброзио.Модель, актриса Алессандра Амброзио на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Бразильская супермодель Алессандра Амброзио.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАмериканская фотомодель Аризона Мьюз.Актриса Аризона Мьюз на красной дорожке перед премьерой фильма Sink Or Swim (Le Grand Bain) в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Американская фотомодель Аризона Мьюз.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Бразильская модель Райка Оливейра.Модель Райка Оливейра на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Бразильская модель Райка Оливейра.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцНемецкая модель Барбара Майер.Модель Барбара Майер на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Немецкая модель Барбара Майер.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцНидерландская топ-модель Роми Стрейд.Модель Роми Стрейд на красной дорожке церемонии открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Нидерландская топ-модель Роми Стрейд.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Даниэлла Рам.Актриса Даниэлла Рам на красной дорожке фильма Девушки солнца (Les filles du soleil) в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Даниэлла Рам.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцШвейцарская модель Набила Бенаттиа.Швейцарская модель Набила Бенаттиа на красной дорожке в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Швейцарская модель Набила Бенаттиа.
© Sputnik / Асатур ЕсаянцРоссийская актриса Анна Чиповская.Актриса Анна Чиповская на красной дорожке перед премьерой фильма Лето режиссёра Кирилла Серебренникова в рамках 71-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Российская актриса Анна Чиповская.
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