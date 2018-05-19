Саундтрек к фильму "Лето" выиграл приз Каннского кинофестиваля

КАНН, 19 мая — РИА Новости. Участники группы "Звери" Роман Билык и Герман Осипов получили приз Каннского фестиваля за лучший саундтрек, сообщает пресс-служба фестиваля.

Награды удостоилась их работа в фильме "Лето".

Картина Кирилла Серебренникова участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля наряду с 20 другими лентами.

Сюжет фильма основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктор Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк".

Главные роли сыграли Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.