Украинский режиссер завоевал награду в Канне за фильм "Донбасс"

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Украинский режиссер Сергей Лозница получил за фильм "Донбасс" приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд" — второй по значимости на Каннском фестивале, передает корреспондент РИА Новости.

"Донбасс" — псевдодокументальное кино, которое рассказывает о разных сторонах жизни самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Фильм открывал программу в этом году.

Главный приз программы получил фильм "Граница" Али Аббаси, награду за лучший сценарий — "София" Мерьем Бенм'Барек, лучшим актером признали Виктора Полстера за роль в фильме "Девочка", а приза жюри удостоена лента "Мертвые и остальные" Жуао Салавизы и Рене Надер Мессоры.

Программу "Особый взгляд" учредили в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов, с акцентом на международные проекты. В свое время лауреатами стали такие режиссеры, как таец Апичатпонг Вирасетакул, колумбиец Родриго Гарсиа, румын Кристи Пую, южнокорейский режиссер Ким Ки Дук. В 2016 году Россию в программе представлял Кирилл Серебренников с фильмом "Ученик", а в 2017 году — Кантемир Балагов с картиной "Теснота".

Один из самых престижных кинофестивалей в мире проходит в Канне в 71-й раз. Жюри в этом году возглавила известная австралийская актриса, лауреат двух "Оскаров" Кейт Бланшетт. Среди претендентов на "Золотую пальмовую ветвь" — фильм Кирилла Серебренникова "Лето".