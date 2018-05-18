Американский режиссер намерен снять фильм о санкциях против России

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости. Американский кинодокументалист и режиссер Реджис Трембли посетил Крым и сообщил о планах снять фильм об антироссийских санкциях, сообщает пресс-служба Ялтинского горсовета.

Режиссер побывал в Ялте, где встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, местными депутатами и школьниками. В рамках встречи Трембли заявил, что хотел бы вернуть теплые и дружеские американо-российские отношения, как это было при президенте США Франклине Рузвельте.

"Я нахожусь здесь, чтобы рассказать моим соотечественникам правду. Я приехал с миром и несу послание от многих американцев — мы хотим быть друзьями, мы не хотим войны", — сказал Трембли, слова которого приводит горсовет.

Гость из США заявил, что поддерживает внешнюю политику президента России Владимира Путина, который, по его мнению, является единственным мировым лидером, делающим все возможное для сохранения мира. "В ходе диалога также был затронут и вопрос санкций. Высказывая свое мнение об этом, Реджис Трембли заявил: "Санкции не работают!" и с иронией добавил, что столкнулся с единственной и незначительной проблемой: в Крыму он не может расплатиться своей банковской карточкой. Он также отметил, что его следующий фильм будет посвящен теме антироссийских санкций", — говорится в сообщении.

Трембли предложил школьникам создать свой фильм на английском языке для американских сверстников, в котором рассказать о школе, повседневной жизни, увлечениях, а главное, донести главную мысль: "Мы хотим быть друзьями". Трембли заверил, что поможет юным ялтинцам распространить этот фильм в своей стране среди американских школьников. В завершение встречи Трембли приняли в состав Ялтинского городского совета ветеранов и вручили памятную медаль "70 лет освобождения Ялты".

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.