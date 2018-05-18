Российский режиссер Дворцевой представил на Каннском фестивале фильм "Айка"

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Российский режиссер Сергей Дворцевой представил на Каннском кинофестивале фильм "Айка". По его словам, он хотел показать, почему люди переступают через базовые нравственные законы и ценности.

"Айка" участвует в основном конкурсе Каннского фестиваля наряду с другими двадцатью картинами и рассказывает историю иммигрантки из Киргизии, которая родила ребенка в Москве и была вынуждена оставить его в роддоме, о ее душевных переживаниях и зарождающемся чувстве материнства.

Дворцевой уже приезжал в Канн в 2008 году и получил главный приз второй по важности программы фестиваля "Особый взгляд" за фильм "Тюльпан".

"Я долгое время прожил в Средней Азии, и я знаю, как среднеазиатские женщины трепетно относятся к детям. Я подумал: "Черт возьми! Что происходит? Почему они отказываются от детей массово? Что их заставляет? Какая у них жизнь?" И чем глубже я входил в эту ситуацию, тем больше я понимал, насколько мы не знаем этой жизни, живя даже в Москве", — сказал Дворцевой.

Он отметил, что хотел показать в фильме, какие драмы возникают рядом с нами и что заставляет людей переступать базовые нравственные законы и ценности.

Дворцевой пояснил, что его творческий метод — это всегда поиск чего-то крайне уникального. "И если это уникальное схвачено очень точно, я продолжаю развивать историю от этого, от уникального живого момента. Я строю фильмы совсем по-другому, нежели делаются обыкновенные фильмы", — рассказал режиссер.

По его словам, все, что происходит в картине, очень реально, в ней нет ни одного искусственного элемента, поэтому самая тяжелая задача была у исполнительницы главной роли, Самал Йеслиамовой, так как ей было необходимо "страдать каждую минуту".

"Когда мы обсуждали с актерами историю, мы думали, как могла жить эта женщина, которая девять месяцев носила ребенка, которого она не хотела, и жила в среде, которая его отталкивает. Это невероятная сильная женщина. Я про себя назвал ее "железная Айка", — добавил Дворцевой.