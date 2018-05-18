МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Исполнитель главной роли в франшизе "Дэдпул" Райан Рейнольдс назвал солиста группы "Ленинград" Сергея Шнурова своим "любимым русским".

"Ты только что отнял у Колосса (персонажа из вселенной Marvel — Прим. ред.) титул моего любимого русского", — написал Рейнольдс в комментариях под постом Шнурова в Instagram.

На видео Шнуров исполняет песню, в которой рассказывает, с какой ролью в "Дэдпуле" он бы точно справился. "Но почему-то не зовут и не звонят. Але, ну где ты, Голливуд, услышь меня!" — жалуется артист в песне.

"Дэдпул-2" вышел в российский прокат накануне в четверг. Первая часть картины собрала почти 800 миллионов долларов и стала самым кассовым в истории фильмом с рейтингом "Для взрослых".