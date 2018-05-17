Юлия Самойлова думала отказаться от участия в Евровидении

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Юлия Самойлова рассказала в четверг, что у нее были мысли отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение, но она решила, что справится.
"У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", — сказала Самойлова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она отметила, что певица Нетта получила первое место заслуженно, так как у нее был "яркий, зажигательный номер".
По словам Самойловой, на критику в соцсетях и СМИ она старается реагировать спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу… Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны", — добавила Самойлова.
В следующем году конкурс Евровидение пройдет в Иерусалиме.