Юлия Самойлова думала отказаться от участия в Евровидении

Участница конкурса Евровидение - 2018 от России Юлии Самойлова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018

Участница конкурса Евровидение - 2018 от России Юлии Самойлова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 17 мая 2018

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Юлия Самойлова рассказала в четверг, что у нее были мысли отказаться от участия в международном песенном конкурсе Евровидение, но она решила, что справится.

Певица не прошла в финал Евровидения-2018, которое в этом году проходило в Лиссабоне. Победительницей конкурса стала Нетта Барзилай из Израиля.

"У меня были мысли отказаться, когда я поняла, что подготовка к Евровидению идет не так, как я себе представляла, но я подумала, что смогу справиться. Все-таки это была моя мечта, и я рада, что это в моей жизни произошло", — сказала Самойлова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Она отметила, что певица Нетта получила первое место заслуженно, так как у нее был "яркий, зажигательный номер".

По словам Самойловой, на критику в соцсетях и СМИ она старается реагировать спокойно. "У всех свое мнение, все люди разные, все живут как хотят, и я живу как хочу… Если о тебе говорят, значит, люди неравнодушны", — добавила Самойлова.

В следующем году конкурс Евровидение пройдет в Иерусалиме.