Нетаньяху исполнил танец "курочки" вместе с победительницей Евровидения

Стоп-кадр с видео, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполняет танец курочки вместе с победительницей Евровидения Неттой Барзилай. 17 мая 2018

Стоп-кадр с видео, где премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исполняет танец курочки вместе с победительницей Евровидения Неттой Барзилай. 17 мая 2018

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не устоял перед искушением исполнить танец "курочки" вместе с победительницей Евровидения Неттой Барзилай, которая пришла в гости к главе правительства и его супруге.

Молодая израильтянка на прошлой неделе выиграла конкурс в Португалии и была триумфальна встречена соотечественниками, которые уже готовятся принимать Евровидение следующего года в Иерусалиме.

"Как приятно встретить Нетту Барзилай в Иерусалиме! Нетта, мы все тебя любим. Ты принесла много гордости нашей стране!" — написал в четверг Нетаньяху в социальной сети Facebook и выложил видео встречи.

Нетта подарила премьер-министру и его супруге Саре по леденцу на палочке в виде курицы. Затем Нетта вместе с улыбающимся главой правительства синхронно похлопали себя по бокам согнутыми в локтях руками, имитируя движение куриных крыльев и повторяя самый запоминающийся элемент композиции Toy ("Игрушка").

Судя по видеоролику, дуэт выступил во внутреннем дворике резиденции Нетаньяху, где еще стояли флаги Гондураса. Они остались от предыдущего гостя, — президента латиноамериканской страны, которая накануне вслед за США перенесла свое посольство в Иерусалим, несмотря на неурегулированный статус города.