Умер актер Джозеф Кампанелла, сыгравший в "Крутом Уокере" и "Мелроуз Плейс"

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Один из старейших актеров Голливуда Джозеф Кампанелла скончался на 94-м году жизни у себя дома в Калифорнии, сообщает Variety.

За 60 лет карьеры он снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, озвучил десятки мультипликационных персонажей и сыграл в нескольких мюзиклах на Бродвее.

В частности, Кампанелла снялся в эпизодах культовых сериалов "Мелроуз Плейс", "Дерзкие и красивые", "Крутой Уокер", "Она написала убийство" и "CSI. Место преступления". Его голосом говорят персонажи "Человека-паука" и "Бэтмена".

У актера остались жена, с которой он прожил 53 года, семь детей и восемь внуков.