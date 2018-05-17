Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Лечение народного артиста СССР Армена Джигарханяна проходит в штатном режиме, сообщил РИА Новости в четверг друг актера Артур Согомонян.

Ранее друг артиста сообщил агентству, что Джигарханян находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. По словам Согомоняна, Армен Борисович будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели, а ухудшение здоровья артиста произошло на фоне стресса.

"Сегодня говорил с врачами, все в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и его жены 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.