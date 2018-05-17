Киркоров выругался матом после вопроса о Евровидении

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров временно прервал интервью шведскому телеканалу и нагрубил людям в соседней комнате, пишет "Газета.ру".
"Извините, пожалуйста. А что за шум? Можно не шуршать здесь, а? (Далеко) отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!" — потребовал он, после чего продолжил интервью.
Филипп Киркоров приехал на конкурс Евровидение в составе молдавской делегации с группой DoReDos, композицию для которой певец написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.
В этом году Евровидение проходило в Лиссабоне. Финал конкурса состоялся в минувшую субботу. Победительницей соревнования стала певица из Израиля Нетта с песней Toy.