Киркоров выругался матом после вопроса о Евровидении

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров временно прервал интервью шведскому телеканалу и нагрубил людям в соседней комнате, пишет "Газета.ру".

Журналист спросил у артиста, что ему так нравится в Евровидении. Киркоров, в свою очередь, попросил подождать его немного и направился в соседнюю комнату, чтобы сделать замечание людям, которые ему мешали. При этом певец употребил непристойную лексику.

"Извините, пожалуйста. А что за шум? Можно не шуршать здесь, а? (Далеко) отсюда уйти и не делать этого? Вы не понимаете, что это все слышно? Можно? Спасибо!" — потребовал он, после чего продолжил интервью.

Филипп Киркоров приехал на конкурс Евровидение в составе молдавской делегации с группой DoReDos, композицию для которой певец написал в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом.

В этом году Евровидение проходило в Лиссабоне. Финал конкурса состоялся в минувшую субботу. Победительницей соревнования стала певица из Израиля Нетта с песней Toy.