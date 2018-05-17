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Культура

Больше ругани, насилия и любви: чего ждать от "Дэдпула-2"

08:0017.05.2018
(обновлено: 08:15 17.05.2018)
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© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма Дэдпул 2(2018)Кадр из фильма Дэдпул 2(2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Самый несерьезный герой киновселенной Marvel возвращается — в российский прокат выходит "Дэдпул-2". Два года назад первая часть комедийной трилогии собрала почти 800 миллионов долларов, став самым кассовым в истории фильмом с рейтингом "Для взрослых". РИА Новости уже посмотрело картину и узнало, удастся ли сиквелу о болтливом наемнике в красном трико повторить успех.

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)

На фоне хита "Мстители. Война бесконечности", до сих пор триумфально собирающего мировую кассу, выход еще одного супергеройского блокбастера может показаться преждевременным. Но в этом есть своя логика: хулиган киновселенной Marvel Дэдпул разбавляет пафос и гигантоманию "Мстителей". Обаятельный наемник с изуродованной внешностью возвращает зрителя в мир, где герои не как Капитан Америка, а такие же люди со своими проблемами, страхами и ошибками. Отсюда и одна из ключевых идей фильма: героем может быть каждый. Человека делают героем не суперспособности, а готовность жертвовать собой ради других.

Тем не менее "Дэдпул" вписан в киновселенную людей Икс, поэтому герои оттуда ожидаемо появляются в фильме в небольших ролях или в качестве камео. Чего только стоит постер картины со слоганом "От студии, которая убила Росомаху". В 2016 году из-за творческих разногласий с исполнителем роли Дэдпула Райаном Рейнольдсом проект покинул режиссер первой части Тим Миллер. Сиквел снял Дэвид Литч, автор "Джона Уика" и "Взрывной блондинки".

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)

Замена оказалась удачной и прошла максимально безболезненно — сиквел получился еще более задорным, эмоциональным и динамичным. При этом Литч сохранил характерные черты оригинала — цинизм и лавинообразный поток шуток, причем удивительно органичных, будто придуманных актерами на ходу, а не прописанных сценаристами.

Большая заслуга в этом Райана Рейнольдса. Он с одинаковым задором высмеивает и коллег, и себя. Его природное обаяние и удивительная способность добывать смех из боли своего персонажа не позволяют зрителю заострить внимание на некоторых сценарных прорерах и неудачных репризах. Возвращаются и другие любимые по первой части герои: мутант Колосс, таксист Допиндер, бармен Хорек, Слепая Эл и, конечно, красавица Ванесса — невеста Дэдпула.

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)

Непростым был кастинг на роль антагониста — путешествующего во времени солдата-полукиборга Кейбла. Его сыграл Джош Бролин, которого зрители только что видели в роли инопланетного злодея Таноса в "Мстителях". В "Дэдпуле", конечно, не преминули пошутить и на этот счет. Прошлись сценаристы и по другим супергероям как родной для Дэдпула вселенной Marvel, так и конкурентов из DC. Кейбл вроде бы полная противоположность Дэдпулу, но на деле они очень похожи — оба травмированы потерей близких и жаждут мести.

Если первый фильм был любовной историей, то второй подается как семейное кино. Нет, ничего не изменилось, возрастные ограничения по-прежнему 18+. Более того, во второй части даже больше ругани и насилия, чем в первой. Не говоря уже об отсылках к феноменам поп-культуры, которые понятны только взрослым.

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)

Секрет успеха "Дэдпула" в том, что здесь практически стерта грань между плохими и хорошими парнями, а это редкость в шаблонных супергеройских сагах. Еще одно ноу-хау — смесь почти детской эмоциональной откровенности с остротами из других фильмов. Дэдпул цитирует всех, кто дерется, — от Бонда до Бэтмена. Вникнуть в этот поток шуток всех над всеми, не будучи хорошо знакомым с миром комиксов, непросто, но поклонники наверняка оценят изобретательность сценаристов.

Несмотря на принадлежность к франшизе "Люди Икс", Дэдпул скорее антигерой. Несобранный, импульсивный, сыплющий скабрезными остротами даже в самые напряженные моменты схваток, он тем не менее удивительно человечен и временами обезоруживающе трогателен. Как и сам фильм, персонаж постоянно балансирует на грани плохого вкуса, но совершенно не стесняется выпасть за рамки и тут же высмеять себя за это. Шутки на грани фола про расизм, политику и Канаду, такое впечатление, что для героя, который смеется над самой смертью (Дэдпула невозможно убить), нет ничего достаточно серьезного.

© Двадцатый Век Фокс СНГКадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)
© Двадцатый Век Фокс СНГ
Кадр из фильма "Дэдпул-2" (2018)

В кодексе чести Дэдпула столько же дырок, сколько в его трико, но, чертыхаясь и часто вопреки логике, он заставляет себя делать то, что правильно. Точно так же, как обычные люди каждое утро заставляют себя идти на работу, выполнять свои повседневные обязанности, в том числе семейные, даже если трудно, даже если надоело. Как ни странно, это действительно фильм о дружбе и семье.

Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios Inc. (2018)
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Серьезные темы вины, мести и ответственности сдобрены шутками ниже пояса, чтобы не скатываться в морализаторство, ставшее общим местом для многих супергеройских фильмов. С моралью у Дэдпула свои отношения, его кредо — иногда, чтобы сделать что-то хорошее, надо запачкать руки. В этом споре ему уступает даже несгибаемый стальной Колосс. Кстати, после титров зрителей ждет несколько дополнительных сцен, в том числе тематический бонус в виде песни группы "Ленинград" "Возня в грязи".

"Семья — это не бранное слово", — резюмирует в финале Дэдпул. Даже если она далека от идеала, за нее стоит бороться и жертвовать всем. О том, удастся ли этому отчаянному одиночке сохранить приобретенную в сиквеле семью, зрители узнают в заключительной части трилогии, выход которой ожидается в 2020 году.

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