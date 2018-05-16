Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из столичных клиник, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
"Армен Борисович находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. Он будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели", — сказал Согомонян.
Он отметил, что ухудшение здоровья артиста происходит на фоне стресса. "Армен Борисович очень устал от всех этих ток-шоу, по которым бегает его бывшая жена. И мы подали заявление в суд на шоу "Пусть говорят", — сказал Согомонян.
В начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.