Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актера

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Народный артист СССР Армен Джигарханян находится на профилактическом лечении в одной из столичных клиник, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

Ранее ряд СМИ сообщили о госпитализации Джигарханяна в тяжелом состоянии в реанимацию одной из московских больниц.

"Армен Борисович находится в одной из столичных клиник на профилактическом лечении. Он будет проходить необходимые процедуры и останется в больнице в течение недели", — сказал Согомонян.

Он отметил, что ухудшение здоровья артиста происходит на фоне стресса. "Армен Борисович очень устал от всех этих ток-шоу, по которым бегает его бывшая жена. И мы подали заявление в суд на шоу "Пусть говорят", — сказал Согомонян.

Публичный скандал вокруг отношений 82-летнего Джигарханяна и 38-летней Цымбалюк-Романовской начался после того, как 10 октября актер попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить свою супругу, которая, по его словам, "причинила ему много боли". После этого Цымбалюк-Романовская уволилась с поста директора Театра под руководством Джигарханяна. Позже пара расторгла брак.

В начале декабря следствие предъявило Цымбалюк-Романовской обвинение в нарушении тайны личной жизни. Как рассказал адвокат актера Евгений Парфенов, "установлено, что она собирала и распространяла в СМИ информацию о его личной и семейной жизни без его согласия". По словам защитника, женщину отпустили под подписку о невыезде. Адвокат Цымбалюк-Романовской Лариса Широкова заявляла, что не видит судебной перспективы в этом деле и считает обвинения надуманными.