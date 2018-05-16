Траволта исполнил зажигательный танец в Каннах под трек 50 Cent

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Американский актер Джон Траволта порадовал пользователей социальных сетей зажигательным танцем под трек 50 Cent.

Me and John Travolta partying 😆 l swear l only came out here because of him. pic.twitter.com/naQXTMGnxr — 50cent (@50cent) May 16, 2018

​Рэпер выступал в Каннах на премьере драмы "Кодекс Готти", в которой Траволта сыграл главную роль. В какой-то момент актер вышел на сцену станцевать под трек "Just A Lil Bit". Судя по реакции зрителей, они остались довольны.

"Я и Джон Траволта зажигаем! Клянусь, я приехал сюда только из-за него", — написал 50 Cent в Twitter, опубликовав ролик с танцующим 64-летним актером.

В комментариях к твиту 50 Cent пользователи вспомнили о других знаменитых танцах актера из таких фильмов, как "Криминальное чтиво" и "Бриолин", а также о меме с его участием.

​"Все еще крут".

Well we knew he could dance and get down lol pic.twitter.com/Ql59uKlNKI — ☔️Southside4life☔️ (@MommyAngel4Life) May 16, 2018

thought this was the only move he had… pic.twitter.com/FzQ1fwsQ33 — Kutsi3 🇰🇪 (@JayEliude) May 16, 2018

​"Я думал, это единственное движение, которым он владеет".