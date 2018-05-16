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Культура

В Каннах прошла премьера фильма "Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

03:4216.05.2018
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© Lucasfilm (2017)Кадр из фильма Звездные Войны. Архивное фотоКадр из фильма Звездные Войны. Архивное фото
© Lucasfilm (2017)

КАНН, 16 мая — РИА Новости. Мировая премьера новой части популярной франшизы "Хан Соло: Звёздные войны. Истории" прошла в рамках Каннского фестиваля, передаёт корреспондент РИА Новости.

Режиссер Ларс фон Триер на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Критики встретили аплодисментами фильм Ларса фон Триера в Каннах
Несмотря на известную высоколобость каннских отборщиков, в последние годы на смотре не обходится и без громких премьер американских блокбастеров. На этот раз на Лазурном берегу вне конкурса представили "Хан Соло: Звездные войны. Истории" Рона Говарда, в котором рассказывается история начинающего контрабандиста и пилота Хана Соло в исполнении Олдена Эренрайка.

Съёмочная группа картины, Эмилия Кларк, Пол Беттани, Олден Эренрайк, Дональд Гловер, Вуди Харельсон, Рон Говард во главе с Чубаккой прошествовали по красной дорожке.

"Премьера фильма Disney в Каннах — авантюра с большими рисками, поэтому очень интересно понять ее мотивы. Дело в том, что в последнее десятилетие Disney сознательно самоустранился от фестивалей и борьбы за "Оскары". Его мультфильмы продолжают получать призы, а грандиозная анимация "Вверх" даже открывала Канны вскоре после того, как Pixar был куплен Disney. Но для фильмов корпорации призы и статуэтки давно перестали быть фактором продвижения и роста", — рассказал РИА Новости критик Егор Москвитин.

Актриса Шиван Фэллон, режиссер Ларс фон Триер и актриса Софи Граболь на фотосессии фильма The House That Jack Built в рамках 71-го Каннского международного фестиваля
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сотня зрителей ушла с премьеры нового фильма Ларса фон Триера в Каннах‍
По его словам, критики Каннского фестиваля — опасные люди, поэтому премьера могла бы закончиться катастрофой.

Однако журналисты довольно тепло приняли фильм. "Мне очень понравились новые "Звёздные войны". Фильм заставил меня снова почувствовать себя ребенком. Это чистое развлечение, настоящий экшн, который и ждёшь от этой картины. Она снова возвращает нас в мир, знакомый с детства", — отметил критик Алекс Биллингтон.

В свою очередь критик Джейсон Горбер отметил, что Эренрайку было непросто вжиться в роль знаменитого Хана Сола, которого в оригинальном фильме сыграл Харрисон Форд.

"Корабли летают, вещи взрываются, миссии предпринимаются и предательства случаются. Конечно, все довольно предсказуемо, так что главная цель картины — это подпасть под нужный шаблон. Но несмотря на то, что создателями предпринимаются все попытки, чтобы преуспеть в этом, они не всегда достигают цели", — добавил Горбер.

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