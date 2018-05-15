КАНН, 15 мая — РИА Новости. Критики на Каннском кинофестивале встретили новый фильм Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек" аплодисментами, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник Ларс фон Триер представил на Каннском фестивале свой новый фильм после семилетнего перерыва. Ранее издание Variety сообщило, что около сотни зрителей покинули зал во время премьеры. В сети появились первые отзывы о том, что картина "отвратительная и невыносимая", что, впрочем, случается с Триером не в первый раз. Это не помешало режиссеру получить 14 номинаций на Пальмовую ветвь и шесть раз — призы фестиваля.

Фильм "Дом, который построил Джек" рассказывает историю невероятно умного серийного убийцы в 70-е годы в Америке. Сюжет строится вокруг пяти инцидентов, охватывающих 12 лет его жизни. Зритель переживает рассказ с точки зрения Джека, для которого каждое убийство – утонченное произведение искусства. В картине снялись Мэтт Диллон, Ума Турман, Шиван Фэллон, Райли Кио, Софи Гробёль, Бруно Ганц.

В 2011 году Триер был объявлен "персоной нон грата" Каннского фестиваля. Во время пресс-конференции его фильма "Меланхолия", который участвовал в основной программе смотра, Триер неосторожно высказался про свои симпатии к Адольфу Гитлеру. Это не помешало жюри вручить награду за лучшую женскую роль американской актрисе Кирстен Данст, однако изрядно подпортило отношения организаторов с фон Триером.