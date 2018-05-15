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Культура

Московская "Ночь в музее": шедевры из запасников, спектакли и диджей-сеты

18:0115.05.2018
(обновлено: 18:02 15.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПосетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фотоПосетители на выставке Оттепель во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь в музее" на тему "Шедевры из запасников" стартует 19 мая, в Москве более 200 городских культурных площадок приготовили для гостей лекции, экскурсии, квесты, перформансы, а также концерты классических исполнителей и современных музыкантов.

Как ранее рассказал первый заместитель и. о. министра культуры Владимир Аристархов, московские музеи "обладают огромными сокровищами, но никто их никогда не видел": еще 5 лет назад экспонировалось только 4% произведений, сегодня экспонируется 7 миллионов экспонатов, что превышает 10% всего музейного фонда, но это все равно, по словам Аристархова, очень мало. Во время "Ночи в музее" посетители смогут увидеть часть произведений, которые раньше хранились в запасниках.

В рамках акции бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты, в том числе и во дворах музеев. Акция стартует на своей главной площадке — в "Музее Москвы".

Музеи Москвы

Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
© Владимир Вяткин
Музейное волонтерство: удовлетворение любопытства и приобщение к культуре
Во дворе Музея Москвы 19 мая пройдет официальный старт акции "Ночь в музее". В этот вечер для свободного посещения будут открыты выставки: "История Москвы для детей и взрослых", "Три истории Провиантских складов", "Образ Георгия Победоносца в истории культуре XX века". Также гости музея смогут увидеть произведения молодых московских паблик-арт художников в проекте "Войти в историю", фотовыставку "Москва промышленная", выставку современной живописи о спорте "И, конечно, футбол!", проект "Трагедия в углу": Арт-путеводитель по России", представляющий современные работы 34 самых ярких молодых художников из 14 регионов России.

Во дворе музея выступят группа "Пасош" и DJ Петя Чинавата. Любители классической музыки в одном из выставочных залов Музея Москвы смогут послушать поэму "Колокола" Сергея Рахманинова в исполнении Симфонического оркестра и Академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных (дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко).

Музей Москвы готовит также специальную программу в своих филиалах: Музее археологии Москвы, Старом Английском дворе, Музее истории Лефортово, Усадьбе Влахернское-Кузьминки, Центре Гиляровского. В частности, гостей Старого Английского двора ждет "Ночь живой истории" – под звуки старинных музыкальных инструментов и средневековых мелодий здесь будут учить играть в боулз, серсо и другие игры, популярные среди англичан и других иностранцев, приезжавших в Москву в XVI-XVII веках.

Классическое искусство

Посетители во время международной акции Ночь музеев в очереди в Третьяковскую галерею в Лаврушинском переулке Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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К акции "Ночь в музее" присоединятся 12 столичных парков
Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в "Ночь в музее" откроет двери в свои запасники, где сотрудники расскажут об уникальных предметах, не представленных в экспозиции. Посетители смогут увидеть шедевр средневековой индийской пластики "Бог Вишну с предстоящими", картину "Бегство в Египет" Бартоломе Эстебана Мурильо, а также гравюру Кацусики Хокусая из серии "36 видов горы Фудзи".

Вход в ГМИИ будет бесплатным, исключение составит выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции".

В историческом здании Третьяковской галереи будет открыта для посещения постоянная экспозиция. У памятника Третьякову будет звучать живая музыка. Реставрационный центр имени Грабаря, которому 26 мая исполняется 100 лет, расскажет о реставрации уникального экспоната — книги, поднятой с морского дна, которая пролежала под водой три столетия.

В Музее имени Андрея Рублева ведущие эксперты по иконописи, декоративно-прикладному искусству и древнерусской книжности проведут бесплатные устные консультации предметов древнерусского искусства для посетителей. Для экспертизы можно принести иконы, предметы декоративно-прикладного искусства религиозного назначения, рукописные и старопечатные книги.

Современное искусство и перформансы

Московский зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Московский зоопарк примет участие в акции "Ночь в музее-2018"
Медиагруппа "Россия сегодня" в этом году станет одной из выставочных площадок акции "Ночь в музее" и представит совместный проект с театральной компанией YBW. Уличное театральное действие в исполнении актеров шоу "Вернувшиеся" развернется поздним вечером 19 мая возле здания агентства на Зубовском бульваре вокруг выставки, на которой представлены лучшие кадры фронтовых фотохроник 1945 года из архива легендарного предшественника "Россия сегодня" — "Совинформбюро". Радость освобожденных Праги и Кракова, Бреслау и Кенигсберга, уличные ликования и горечь людских утрат запечатлены на снимках фронтовых репортеров Ольги Ландер, Марка Редькина, Евгения Халдея, Владимира Гребнева, Владимира Гальперина и других. В постановке от номинантов премии "Золотая маска-2018" раскроется лейтмотив экспозиции: темы войны и победы, спасения и возрождения, уважения к исторической памяти и осязания семейной истории. Представления пройдут сеансам с 22.30 до 01.00 – каждые полчаса по 15 минут.

В Третьяковской галерее на Крымском валу программа акции будет посвящена выставке "Искусство 2000-х". Традиционно будет открыт второй вход в галерею с Крымской набережной. Во дворе галереи лидеры музыкального сообщества Deep Fried Friends устроят музыкальную ретроспективу за 2000-е годы российской и западной музыки: от массовых течений до андеграунда, сформировавших главные городские сообщества и субкультурные тенденции. В программу "Ночи в музее" также войдут ток-шоу со звездами "Личные истории. 2000-е".

Мастер-класс "Метаморфозы. Тело" пройдет в МВО "Манеж". Его участники рассмотрят связь движений тела с пространством и временем, научатся взаимодействию с другими танцорами. Анна Гарафеева и Назар Рахманова предложат участникам собственные практики работы с движением, взаимодействием, текстом и образом.

В Музее русского импрессионизма хореограф Ира Га и один из главных героев современного театра – режиссер Юрий Квятковский с командой школы-коммьюнити при Мастерской Брусникина создадут спектакль на стыке жанров. Они совместят в одном пространстве документальный и пластический театры. Гости послушают личные разговоры сотрудников музея, "подсмотрят" их внутреннюю жизнь.

В ММОМА на Петровке художница Шифра Каждан организует пресс-конференцию, где отвечать на вопросы журналистов и всех желающих будет фотография покойного художника Владислава Мамышева-Монро в образе Ахматовой. С живым сетом выступит израильский музыкант-электронщик Autarkic, издающийся на лейблах Disco Halal и Turbo.

В малом зале ГЦСИ-РОСИЗО пройдет аудиовизуальный перформанс с участием современных российских художников и музыкантов — первое событие платформы Techne, посвященное выставке генеративного и алгоритмического искусства, которая откроется осенью. Выставка будет сопровождаться обширной параллельной программой, состоящей из концертов, перформансов, лекций и мастер-классов.

История

Посетители во время международной акции Ночь музеев в Третьяковской галерее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
"Ночь музеев" в 2018 году будет посвящена теме "Шедевры из запасников"
В Музеях Московского Кремля в рамках акции пройдет лекция "Музейные истории: что скрывают витрины Оружейной палаты". Гостям Кремля расскажут историю изготовления Мальтийской короны, документы о которой были найдены несколько лет назад, о портрете царевны Марфы Алексеевны, ранее считавшимся изображением царицы Натальи Кирилловны, о загадках кремлевских кладов, о других новых атрибуциях и находках. Также будет показан документальный фильм "Московский Кремль в кинохронике. 120 лет в кадре".

В Историческом музее взрослые и дети смогут принять участие в увлекательных викторинах и играх на историческую тематику, пройти квест "Путешествие на поезде времени". Также будет показана театрализованная программа "Ассамблеи, немецкое платье и многое другое. Сцена из придворной жизни Петровского времени". В Половецком дворике музея пройдет представление средневекового театра "Мистерион".

В Музее современной истории России откроется новая выставка "Это Маркс!", посвященная вождю немецкого пролетариата. Кроме того, будет доступен вход в открытое фондовое хранение, где можно увидеть подарки советским генсекам. В залах бывшего Английского клуба, можно увидеть, в частности, личные вещи Юрия Гагарина, платье, в котором Ирина Роднина выиграла Олимпийские игры в 1976 году и другие раритеты.

В "Ночь музеев" галерея "На Шаболовке" и объединение "Выставочные залы Москвы" устраивает променад в стиле НЭПа. В пространстве выставки "Маяковский. Универсальный ответ записочникам" заиграют виниловые пластинки с хитами 20-30 годов прошлого века, экскурсоводы будут рассказывать, чем жили представители разных слоев общества в те годы. Вечером для гостей галереи прозвучат популярные песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Леонида Утесова, звучавшие в 20-е годы.

Парки и усадьбы

В Ночь музеев в ИРРИ стартуют экскурсии для слабослышащих на языке жестов
© Фото предоставлено пресс-службой ИРРИ
В "Ночь музеев" в ИРРИ стартуют экскурсии для слабослышащих на языке жестов
В парке искусств Музеон пройдет вернисаж художников-иллюстраторов современного искусства. Совершить прогулку по выставке в Парке Горького можно будет в сопровождении аудиогида, созданного на основе мемуаров "Праздник всегда с нами" первого директора парка Бетти Глан.

В "Сокольниках" участники акции смогут стать членами пионерского отряда и совершить прогулку вместе с пионервожатой, принять участие в соревнованиях за честь своего звена.

В усадьбе Кусково пройдет прием под звуки ансамбля старинной музыки "Laudes", который исполнит произведения венецианских композиторов XVII – XVIII веков. Музыкальные выступления пройдут на выставке в восточной галерее Большой каменной оранжереи.

Джазовый концерт состоится на крыльце Большого дворца в усадьбе Царицыно. На территории усадьбы также пройдут экскурсии "Ночное Царицыно", которые позволят посетителям открыть для себя парк с новой, таинственной стороны.

РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" – выступает информационным партнером акции "Ночь Музеев" в Москве.

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