Московская "Ночь в музее": шедевры из запасников, спектакли и диджей-сеты

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Ночь в музее" на тему "Шедевры из запасников" стартует 19 мая, в Москве более 200 городских культурных площадок приготовили для гостей лекции, экскурсии, квесты, перформансы, а также концерты классических исполнителей и современных музыкантов.
Как ранее рассказал первый заместитель и. о. министра культуры Владимир Аристархов, московские музеи "обладают огромными сокровищами, но никто их никогда не видел": еще 5 лет назад экспонировалось только 4% произведений, сегодня экспонируется 7 миллионов экспонатов, что превышает 10% всего музейного фонда, но это все равно, по словам Аристархова, очень мало. Во время "Ночи в музее" посетители смогут увидеть часть произведений, которые раньше хранились в запасниках.
В рамках акции бесплатно и до позднего вечера будут открыты более 200 городских культурных площадок, каждая из которых готовит свою программу: лекции, экскурсии, перформансы и концерты, в том числе и во дворах музеев. Акция стартует на своей главной площадке — в "Музее Москвы".
Музеи Москвы
Во дворе музея выступят группа "Пасош" и DJ Петя Чинавата. Любители классической музыки в одном из выставочных залов Музея Москвы смогут послушать поэму "Колокола" Сергея Рахманинова в исполнении Симфонического оркестра и Академического хора Российской академии музыки имени Гнесиных (дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко).
Музей Москвы готовит также специальную программу в своих филиалах: Музее археологии Москвы, Старом Английском дворе, Музее истории Лефортово, Усадьбе Влахернское-Кузьминки, Центре Гиляровского. В частности, гостей Старого Английского двора ждет "Ночь живой истории" – под звуки старинных музыкальных инструментов и средневековых мелодий здесь будут учить играть в боулз, серсо и другие игры, популярные среди англичан и других иностранцев, приезжавших в Москву в XVI-XVII веках.
Классическое искусство
Вход в ГМИИ будет бесплатным, исключение составит выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции".
В историческом здании Третьяковской галереи будет открыта для посещения постоянная экспозиция. У памятника Третьякову будет звучать живая музыка. Реставрационный центр имени Грабаря, которому 26 мая исполняется 100 лет, расскажет о реставрации уникального экспоната — книги, поднятой с морского дна, которая пролежала под водой три столетия.
В Музее имени Андрея Рублева ведущие эксперты по иконописи, декоративно-прикладному искусству и древнерусской книжности проведут бесплатные устные консультации предметов древнерусского искусства для посетителей. Для экспертизы можно принести иконы, предметы декоративно-прикладного искусства религиозного назначения, рукописные и старопечатные книги.
Современное искусство и перформансы
В Третьяковской галерее на Крымском валу программа акции будет посвящена выставке "Искусство 2000-х". Традиционно будет открыт второй вход в галерею с Крымской набережной. Во дворе галереи лидеры музыкального сообщества Deep Fried Friends устроят музыкальную ретроспективу за 2000-е годы российской и западной музыки: от массовых течений до андеграунда, сформировавших главные городские сообщества и субкультурные тенденции. В программу "Ночи в музее" также войдут ток-шоу со звездами "Личные истории. 2000-е".
Мастер-класс "Метаморфозы. Тело" пройдет в МВО "Манеж". Его участники рассмотрят связь движений тела с пространством и временем, научатся взаимодействию с другими танцорами. Анна Гарафеева и Назар Рахманова предложат участникам собственные практики работы с движением, взаимодействием, текстом и образом.
В Музее русского импрессионизма хореограф Ира Га и один из главных героев современного театра – режиссер Юрий Квятковский с командой школы-коммьюнити при Мастерской Брусникина создадут спектакль на стыке жанров. Они совместят в одном пространстве документальный и пластический театры. Гости послушают личные разговоры сотрудников музея, "подсмотрят" их внутреннюю жизнь.
В ММОМА на Петровке художница Шифра Каждан организует пресс-конференцию, где отвечать на вопросы журналистов и всех желающих будет фотография покойного художника Владислава Мамышева-Монро в образе Ахматовой. С живым сетом выступит израильский музыкант-электронщик Autarkic, издающийся на лейблах Disco Halal и Turbo.
В малом зале ГЦСИ-РОСИЗО пройдет аудиовизуальный перформанс с участием современных российских художников и музыкантов — первое событие платформы Techne, посвященное выставке генеративного и алгоритмического искусства, которая откроется осенью. Выставка будет сопровождаться обширной параллельной программой, состоящей из концертов, перформансов, лекций и мастер-классов.
История
В Историческом музее взрослые и дети смогут принять участие в увлекательных викторинах и играх на историческую тематику, пройти квест "Путешествие на поезде времени". Также будет показана театрализованная программа "Ассамблеи, немецкое платье и многое другое. Сцена из придворной жизни Петровского времени". В Половецком дворике музея пройдет представление средневекового театра "Мистерион".
В Музее современной истории России откроется новая выставка "Это Маркс!", посвященная вождю немецкого пролетариата. Кроме того, будет доступен вход в открытое фондовое хранение, где можно увидеть подарки советским генсекам. В залах бывшего Английского клуба, можно увидеть, в частности, личные вещи Юрия Гагарина, платье, в котором Ирина Роднина выиграла Олимпийские игры в 1976 году и другие раритеты.
В "Ночь музеев" галерея "На Шаболовке" и объединение "Выставочные залы Москвы" устраивает променад в стиле НЭПа. В пространстве выставки "Маяковский. Универсальный ответ записочникам" заиграют виниловые пластинки с хитами 20-30 годов прошлого века, экскурсоводы будут рассказывать, чем жили представители разных слоев общества в те годы. Вечером для гостей галереи прозвучат популярные песни и романсы из репертуара Изабеллы Юрьевой, Тамары Церетели, Леонида Утесова, звучавшие в 20-е годы.
Парки и усадьбы
В "Сокольниках" участники акции смогут стать членами пионерского отряда и совершить прогулку вместе с пионервожатой, принять участие в соревнованиях за честь своего звена.
В усадьбе Кусково пройдет прием под звуки ансамбля старинной музыки "Laudes", который исполнит произведения венецианских композиторов XVII – XVIII веков. Музыкальные выступления пройдут на выставке в восточной галерее Большой каменной оранжереи.
Джазовый концерт состоится на крыльце Большого дворца в усадьбе Царицыно. На территории усадьбы также пройдут экскурсии "Ночное Царицыно", которые позволят посетителям открыть для себя парк с новой, таинственной стороны.
РИА Новости — флагманский информационный ресурс медиагруппы "Россия сегодня" – выступает информационным партнером акции "Ночь Музеев" в Москве.