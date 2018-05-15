Российский мультфильм "Гофманиада" покажут в США и странах Европы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Анимационным фильмом "Гофманиада", который компания "Союзмультфильм" представила на Каннском международном кинорынке Marché du Film, заинтересовались более 100 компаний, мультфильм покажут в США и странах Европы, сообщила пресс-служба киностудии.
"Более 100 компаний из Азии и Европы выразили заинтересованность в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм". Дальнейший диалог относительно совместных проектов будет продолжен уже за рамками кинорынка", — приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.
По ее словам, особое внимание киносообщества было уделено и анимационному полнометражному фильму "Суворов", рабочие материалы которого были также представлены на Каннском кинорынке. "Еще неоконченный фильм уже получил положительные отзывы", — отметила Слащева.
Фильм выйдет в широкий российский прокат 11 октября.
Marché du Film является бизнес-партнером Каннского кинофестиваля и одним из крупнейших кинорынков в мире. Marché du Film проводится с 1959 года ежегодно совместно с фестивалем. В этом году Каннский международный кинорынок проходит с 8 по 17 мая.