Российский мультфильм "Гофманиада" покажут в США и странах Европы

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Анимационным фильмом "Гофманиада", который компания "Союзмультфильм" представила на Каннском международном кинорынке Marché du Film, заинтересовались более 100 компаний, мультфильм покажут в США и странах Европы, сообщила пресс-служба киностудии.

"В рамках Каннского международного кинорынка Marché du Film киностудия "Союзмультфильм" представила нашумевший проект "Гофманиада", прокатом которого заинтересовался ряд зарубежных компаний. Так, уже известно, что дистрибьютором мультфильма в США выступит компания Tricoast, а прокатом картины в Европе займется L.A.Studio", — говорится в сообщении.

"Более 100 компаний из Азии и Европы выразили заинтересованность в сотрудничестве с киностудией "Союзмультфильм". Дальнейший диалог относительно совместных проектов будет продолжен уже за рамками кинорынка", — приводит пресс-служба слова председателя правления киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

По ее словам, особое внимание киносообщества было уделено и анимационному полнометражному фильму "Суворов", рабочие материалы которого были также представлены на Каннском кинорынке. "Еще неоконченный фильм уже получил положительные отзывы", — отметила Слащева.

Кукольный мультфильм "Гофманиада" поставлен режиссером Станиславом Соколовым по произведениям знаменитого немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Работа над лентой продолжалась более 15 лет. Каждая кукла создана мастерами вручную, а часть эскизов декораций и персонажей написана художником Михаилом Шемякиным.

Фильм выйдет в широкий российский прокат 11 октября.

Marché du Film является бизнес-партнером Каннского кинофестиваля и одним из крупнейших кинорынков в мире. Marché du Film проводится с 1959 года ежегодно совместно с фестивалем. В этом году Каннский международный кинорынок проходит с 8 по 17 мая.