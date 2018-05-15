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Культура

"Меняем Снегурочку на эльфов": как в России делают детские книги для США

08:0015.05.2018
(обновлено: 08:18 15.05.2018)
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© предоставлено издательством CleverОбложка книги издательства CleverОбложка книги издательства Clever
© предоставлено издательством Clever

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Классическая русская литература — мировой бренд. Толстого, Достоевского, Чехова можно найти в любой стране — от Чили до Японии. А вот с отечественными детскими писателями за рубежом мало знакомы. Осенью 2018 года в США впервые выйдет большая коллекция российских книг для дошкольников. РИА Новости узнало у издателя, чему они научат американских детей.

От Москвы до Нью-Йорка
© предоставлено издательством CleverОбложка книги издательства Clever
© предоставлено издательством Clever
Обложка книги издательства Clever

Американский книжный рынок — самый большой и конкурентный в мире. Вывести на него свою продукцию очень заманчиво. Но сделать это непросто.

"В России нет тех, кто изнутри знает, как устроен там рынок, — говорит генеральный директор и основатель издательства Clever Александр Альперович. — У одного белорусского издательства есть американский офис, о российских я не слышал. Люди консервативны и осторожны. В этом, кстати, американцы отличаются от нас — если можно куда-то поехать и что-то сделать, они поедут и сделают".

"Три самых больших книжных рынка — США, Китай и Германия. В США годовой оборот — 30 миллиардов долларов. Для сравнения: в России это порядка полутора миллиардов. Китайский рынок очень закрытый, в Германии мы себя не представляли, а в Штатах нашлось для нас место", — продолжает он.

© Фото : Stanislav TimokhinГенеральный директор и основатель издательства Clever Александр Альперович
© Фото : Stanislav Timokhin
Генеральный директор и основатель издательства Clever Александр Альперович

За полтора года издательство подготовило коллекцию из 54 наименований. Распространение — по всей Северной Америке, от онлайн-магазинов до библиотек. Это развивающие книги и игры для дошкольников, хорошо знакомые российским детям. В том, что они понравятся американским малышам, издатели не сомневаются, ведь речь идет об универсальных темах.

"Мы продаем систему развития ребенка, связанную с базовыми вещами: эмоции, первый счет, первая социальная активность и взаимоотношения, то есть то, без чего развитие невозможно. Каждому возрасту соответствует свой уровень — социальный, психологический, физический, и мы это реализуем через тот или иной тип книг. Это простая и очень понятная для Запада система", — объясняет Альперович.

© предоставлено издательством CleverОбложка книги издательства Clever
© предоставлено издательством Clever
Обложка книги издательства Clever

Издатели уверены, что их американские потребители не отличаются от российских.

"Тот же типаж: самостоятельная женщина, как правило, с первым ребенком. Здесь нет никаких особенностей, такие мамы есть и в Бруклине, и в Бирюлево. Им важно, как растет ребенок, чем он занят, кем он может быть. В этом мы очень схожи с американцами: наши мамы хотят, чтобы ребенок получил максимум знаний и умений", — подчеркивает Альперович.

Трудности перевода
© предоставлено издательством CleverРазворот "Автомобили" из книги издательства Clever (До)
© предоставлено издательством Clever
Разворот "Автомобили" из книги издательства Clever (До)

Своим главным конкурентным преимуществом он считает красочное визуальное оформление, особенно привлекательное для детей младшего возраста. С текстами ситуация сложнее.

"Очевидно, что довольно сложно выводить на рынок США Корнея Ивановича Чуковского, хотя не невозможно. Просто нужно понимать, что Корнея Ивановича здесь и там воспримут по-разному. Там это новый, никому не известный автор с непонятной перспективой. А здесь — великий классик, детский автор номер один, — объясняет издатель. — Вообще, есть потребность в хороших текстах, но их очень трудно переводить. Это большая работа".

© предоставлено издательством CleverРазворот "Автомобили" из книги издательства Clever (После)
© предоставлено издательством Clever
Разворот "Автомобили" из книги издательства Clever (После)

Чтобы лучше понять, что интересует американского читателя, сотрудники издательства изучали историю и географию США, слушали лекции по американской литературе.

"Вот есть несколько детских писателей — Чуковский, Маршак, Михалков, Успенский: они для всех, это абсолютный культурный код. Где бы ты ни жил, какому бы социальному слою ни принадлежал, ты знаешь Крокодила Гену, Дядю Степу или Мойдодыра. Если бы кто-то из Америки выходил на российский рынок и задал вопрос: "Что нам нужно знать о детской литературе?", я бы положил на стол книги этих авторов и сказал: без этого в принципе невозможно понимать, что здесь происходит, — рассуждает Альперович. — А в Америке такого нет. Есть какие-то вещи, которые у нас с ними пересекаются, — Питер Пэн, Алиса в Стране чудес, Гарри Поттер — всемирно любимые персонажи. При этом, например, Гекльберри Финн для них супергерой, а у нас больше Том Сойер".

© предоставлено издательством CleverРазворот "Новый год" из книги издательства Clever (До)
© предоставлено издательством Clever
Разворот "Новый год" из книги издательства Clever (До)

Есть различия и на бытовом уровне. Некоторые книги пришлось адаптировать под американские реалии.

"Во-первых, у нас не было детей разных рас и цвета кожи. Мы их дорисовали, — приводит пример издатель. — Меняли виды транспорта. Скажем, если говорить о школе, то на картинке обязательно должен присутствовать школьный автобус, которого у нас нет. Или звери: американцы больше тяготеют к африканским животным — зебры, слоны, жирафы. А у нас — зайцы и медведи. Даже спор возник с американским редактором по поводу ежей, он настаивал на дикобразах, но в итоге ежи тоже остались".

Тундра не пройдет
© предоставлено издательством CleverРазворот "Новый год" из книги издательства Clever (После)
© предоставлено издательством Clever
Разворот "Новый год" из книги издательства Clever (После)

Больше всего переделок досталось книжкам, в которых описывался Новый год, вспоминает ведущий редактор издательства Наталья Воробьева.

"Наш главный редактор в Америке Ребекка Фрейзер посмотрела одну из наших книг — набор наклеек для Нового года. Представляете, как это выглядело в российском варианте — Дед Мороз, Снегурочка, елочка и прочее. Для американского издания Снегурочку мы заменили эльфами. Другой классический пример — мандарины. У всех в России они ассоциируются с Новым годом, но больше — нигде в мире", — объясняет она. Пришлось убирать из новогодних иллюстраций мандарины.

А что-то, наоборот, добавили.

© предоставлено издательством CleverРазворот "Национальные парки" из книги издательства Clever
© предоставлено издательством Clever
Разворот "Национальные парки" из книги издательства Clever

"У нас в книгах дети иногда могли кататься на самокате или велосипеде без шлема, там же он нужен чуть ли не до 18 лет, поэтому дорисовывали всем в обязательном порядке, — продолжает редактор. — Кстати, это сработало и в обратную сторону — теперь и в наших книгах все дети на велосипедах и самокатах в шлеме. Или вот в одной книжке у нас были климатические зоны, в том числе тундра. Конечно, это очень важная зона, но мы подумали, что дети узнают об этом на географии, когда подрастут, а в пять лет им это ни к чему. И заменили разворот с тундрой на национальные парки США".

Большая часть контента, естественно, сохранилась. В планах издательства — выпустить еще несколько книжных коллекций в США и Канаде, а также заняться покорением испаноязычного мира. Возможно, скоро и в Латинской Америке дети познакомятся с российскими ежами.

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bold52
Это что? Реклама? Или ...?
08:52
15.05.2018
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