Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. На 70-м году жизни скончалась канадско-американская актриса Марго Киддер, сообщает Variety со ссылкой на похоронное бюро.

Киддер умерла в своем доме в Ливингстоне, штат Монтана. Причины смерти не называются.

Актриса получила известность благодаря роли Лоис Лейн в "Супермене" 1978 года. После этого она снялась еще в ряде картин о Кларке Кенте: "Супермен 2", "Супермен 3" и "Супермен 4: В поисках мира".

Марго Киддер сыграла в таких фильмах, как "Поймать убийцу", "Маска призрака", "Молодой Айвенго". Актриса участвовала в съемках сериалов "Закон и порядок. Специальный корпус", "Тайны Смолвиля" и других проектах.

В течение многих лет Киддер страдала от биполярного расстройства.