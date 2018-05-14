Узбекистан и Россия снимут фильм про Ходжу Насреддина с участием Жана Рено

ТАШКЕНТ, 14 мая – РИА Новости. Россия и Узбекистан договорились о совместных съемках нового фильма, посвященного знаменитому восточному острослову Ходже Насреддину, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Меморандум об этом был подписан на Каннском кинофестивале с российской кинокомпанией "Реновацио". Согласно документу, съемочные работы в Узбекистане начнутся уже в этом году.

По словам продюсера кинокомпании "Реновацио" Георгия Малкова, для участия в проекте российской стороной был специально приглашен известный французский актер Жан Рено, который положительно отреагировал на предложение.

"В проекте "Ходжа Насреддин" половина творческой и технической группы будет состоять из узбекских специалистов. Его запуск будет способствовать взаимному обмену опытом и привлечению зарубежных инвестиций, послужит еще одним механизмом для продвижения Узбекистана в качестве места для съемок зарубежных картин", — рассказали Sputnik в Центре развития кинематографии.

Напомним, что в рамках 71-го Международного Каннского кинофестиваля впервые открылся Национальный павильон Узбекистана. Его организаторами выступили Союз молодежи республики, Центр развития кинематографии и Совет молодых кинематографистов.

С 8 по 19 мая двери павильона, который представляет современное узбекское кино, открыты для международных специалистов.

Всего на фестивале представлены три картины из Узбекистана — фильм Рашида Маликова "Сабот" (Стойкость), "Скорпион" Мухлисы Азизовой и "Цель" Рустама Мелиева.

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