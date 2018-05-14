Роднянский учредил новую компанию для поиска интересных замыслов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский продюсер Александр Роднянский учредил новую компанию AR Content, которая будет заниматься поиском интересных замыслов и материалов, разработкой сценариев, сообщила пресс-служба компании.

"В рамках новой компании мы будем искать и развивать не только истории, имеющие отношение непосредственно к России, такие как сериал Андрея Звягинцева, новый фильм Кантемира Балагова или проект на основе книги "Черный русский", но и картины, ориентированные в первую очередь на международную аудиторию, такие, например, как история допроса Саддама Хусейна — "Допрос президента", — приводит слова Роднянского пресс-служба.

По словам продюсера, проекты объединяет то, что они будут "за счет тематики или за счет имен и таланта своих авторов пересекать границы и становиться частью глобального, мультикультурного и мультиязычного контекста".

В ближайший планах компании AR Content — русскоязычный сериал режиссера Андрея Звягинцева в партнерстве с голливудской компанией Paramount Television. Съемки сериала пройдут в Москве. Сценарий современной психологической драмы Звягинцев напишет вместе со своим постоянным соавтором Олегом Негиным. Этот проект станет первым в истории русскоязычным сериалом, полностью профинансированным крупнейшей голливудской студией, сообщает пресс-служба.

В планах компании также фильм "Допрос президента" о Саддаме Хусейне на основе одноименной книги следователя ЦРУ Джона Никсона и картина Кантемира Балагова "Дылда" о двух молодых женщинах-фронтовичках, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь.

Роднянский так же станет продюсером фильма "Черный русский", основанного на одноименной книге Владимира Александрова, рассказывающей о судьбе афроамериканца Фредерика Брюса Томаса. Родившийся в семье бывших рабов Томас уехал из Америки и осел в Москве, где стал одним из успешных антрепренеров и рестораторов. Он был известен как Федор Федорович Томас, миллионер, подданный Российской империи.