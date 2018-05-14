Фестиваль православной культуры проходит в Вологодской области

ВОЛОГДА, 14 мая — РИА Новости, Виктория Смирнова. Десятый открытый фестиваль православной культуры "Покровские встречи" памяти святителя Игнатия (Брянчанинова) проходит в Вологодской области, сообщил РИА Новости заместитель губернатора области Евгений Богомазов.

"В рамках фестиваля состоятся концерты, выставки, мастер-классы ведущих специалистов России в области искусствоведения, музыковедения, "круглые столы" и образовательные чтения по темам, имеющим отношение к православию. Основной площадкой "Покровских встреч" станет усадьба Брянчаниновых, где прошли детские годы русского богослова Игнатия (Брянчанинова), причисленного в 1988 году к лику святых", — сказал Богомазов.

На открытии фестиваля выступили творческие коллективы Вологды и Вологодской Епархии: оркестр "Классик-модерн бэнд" и ансамбль Вологодской духовной семинарии. Одним из главных событий фестиваля станет концерт мужского хора Вологодской областной государственной филармонии им. В. А. Гаврилина в Софийском Соборе с новой программой "Воскресни, Боже". В программе концерта — знаменные распевы и духовные сочинения русских композиторов.

Завершится фестиваль 24 мая праздничными концертными хоровыми программами, посвященными Дню славянской письменности и культуры в рамках Всероссийской хоровой акции.

"Финальным мероприятием фестиваля станет концерт государственной академической РФ Валерия Полянского, который состоится 23 мая в Череповце, 24 мая в Вологде. В исполнении одного из крупнейших российских музыкальных коллективов прозвучат сочинения Сергея Рахманинова и Александра Бородина", — отметил Богомазов.