Фильм Годара "Образ и речь" возглавил рейтинг кинокритиков в Канне

КАНН, 14 мая — РИА Новости. Фильм французского режиссёра Жан-Люка Годара "Образ и речь" получил самую высокую оценку критиков среди семи фильмов, которые показали журналистам за шесть дней фестиваля, — 3 балла из 4, передаёт корреспондент РИА Новости.

В этом году Годар, который не раз представлял свои картины на Каннском фестивале и был одним из лидеров протеста в 1968 году, из-за которого смотр не состоялся, презентует в основном конкурсе фильм "Образ и речь". Лента состоит из фрагментов из разных картин мирового кинематографа, в том числе и российского.

Второе место разделили фильм поляка Павла Павликовского "Холодная война" про двух влюблённых, которые не могут быть вместе, и китайца Цзя Чжанкэ "Пепел — самый чистый белый". Они получили от критиков 2,9 балла. На третьем месте, согласно рейтингу, оказался иранский фильм Джафара Панахи "Три лица" с 2,6 балла.

Российский фильм Кирилла Серебренникова "Лето" про молодого Виктора Цоя занял четвёртое место с оценкой в 2,4 балла, а мелодрама француза Кристофа Оноре "Прости, ангел" набрала 2,3 балла.

Шестое место разделили фильм открытия "Все знают" иранского режиссёра Асгара Фархади и дебют американского режиссёра египетского происхождения А.Б. Шоки "Судный день". Замыкает рейтинг военная драма "Девушки солнца" француженки Евы Хуссон, которой критики дали всего один балл.

Всего в конкурсе Каннского фестиваля участвует 21 картина.