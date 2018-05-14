Фильм Годара "Образ и речь" возглавил рейтинг кинокритиков в Канне

КАНН, 14 мая — РИА Новости. Фильм французского режиссёра Жан-Люка Годара "Образ и речь" получил самую высокую оценку критиков среди семи фильмов, которые показали журналистам за шесть дней фестиваля, — 3 балла из 4, передаёт корреспондент РИА Новости.
Второе место разделили фильм поляка Павла Павликовского "Холодная война" про двух влюблённых, которые не могут быть вместе, и китайца Цзя Чжанкэ "Пепел — самый чистый белый". Они получили от критиков 2,9 балла. На третьем месте, согласно рейтингу, оказался иранский фильм Джафара Панахи "Три лица" с 2,6 балла.
Шестое место разделили фильм открытия "Все знают" иранского режиссёра Асгара Фархади и дебют американского режиссёра египетского происхождения А.Б. Шоки "Судный день". Замыкает рейтинг военная драма "Девушки солнца" француженки Евы Хуссон, которой критики дали всего один балл.
Всего в конкурсе Каннского фестиваля участвует 21 картина.