Сурганову не пустили на Украину

КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. Пограничники Украины не пустили в страну лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову и запретили ей въезд на три года, сообщил в понедельник пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян.

По данным Слободяна, в пункте пропуска "Жуляны" пограничники не пропустили лидера группы "Сурганова и оркестр" Светлану Сурганову из-за посещения Крыма в 2016 году.

"В пределах компетенции пограничники приняли решение о непропуске данной гражданки на Украину, запретили ей въезд сроком на 3 года", — говорится в сообщении пресс-секретаря.