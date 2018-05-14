Сыгравший Цоя в "Лете" Тео Ю хочет еще раз поработать с Серебренниковым

КАНН, 14 мая — РИА Новости. Корейский актер Тео Ю, сыгравший роль Виктора Цоя в фильме Кирилла Серебренникова "Лето", надеется еще раз поработать с режиссером.

"Дело в том, что я работал только с Кириллом, и это его уникальный стиль, поэтому я не могу судить обо всех российских режиссерах. Каждый фильм индивидуален. Мой самый любимый российский режиссер — это Кирилл, и я бы очень хотел с ним еще раз поработать", — сказал Тео Ю в интервью РИА Новости.

По его словам, российское кино находится в очень интересной точке, оно постепенно изменяется и быстро развивается с точки зрения не только художественной, но и качества производства. "Мне очень интересно увидеть, что будет дальше", — добавил он.

Сюжет фильма "Лето" основан на малоизвестной истории отношений лидера группы "Кино" Виктора Цоя, музыканта Майка Науменко и его жены Натальи. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Цой записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь. Сценарий фильма написали Михаил и Лили Идовы, а также сам Серебренников по воспоминаниям Натальи Науменко.

В российский прокат картина выйдет 7 июня в более чем 400 кинозалах.