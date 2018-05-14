Определен лонг-лист отечественных фильмов, претендующих на приз мэра Москвы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В лонг-лист российских фильмов, претендующих на приз мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве", вошли 33 картины, среди них ленты Андрея Звягинцева, Федора Бондарчука и Валерия Тодоровского, сообщается на сайте мэра Москвы.

На конкурс принимались полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве, а образ города является значимой частью изобразительного ряда.

"В лонг-лист вошли 33 отечественные киноленты, действие которых происходит в современной столице. 29 мая станет известно, какие картины вошли в шорт-лист, а 25 августа определится обладатель приза мэра "За создание образа Москвы в киноискусстве"", — говорится в сообщении.

Среди фильмов, вошедших в лонг-лист — "Притяжение" Федора Бондарчука, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Про любовь. Только для взрослых" Анны Меликян, "О чем говорят мужчины. Продолжение" Флюзы Фархшатовой, "Селфи" Николая Хомерики и другие.

Как сообщается, победителей объявят 25 августа. "Создатели лучшего кинообраза Москвы получат 50 миллионов за первое место, 30 миллионов — за второе и 20 миллионов — за третье место", — добавляется в сообщении.