КАНН, 14 мая — РИА Новости. Британский режиссер Кристофер Нолан представил на Каннском фестивале легендарный фильм "2001 год: Космическая одиссея" Стенли Кубрика на неотреставрированной 70-миллиметровой пленке, передает корреспондент РИА Новости.

Показ прошел в рамках программы "Канн Классика", которая отметила 50-летнюю годовщину шедевра 1968 года. Сюжет картины основан на рассказе Артура Кларка "Часовой". В картине рассказывается о путешествии на Юпитер после того, как люди раскрывают существование черного монолита, который влияет на человеческие эмоции.

"2001 год: Космическая одиссея" — картина, которая раздвинула границы кинематографа и закрепила славу Кубрика как одного из самых революционных и влиятельных режиссеров всех времен.

"Я помню, как когда я был совсем маленьким, мне было семь лет, папа повел меня в один из самых больших кинотеатров в Лондоне на "2001 год: Космическая одиссея". Я помню, как меня поразил этот фильм, и я решил воссоздать этот опыт для других людей. Я решил воссоздать 70-миллиметровую пленку фильма без спецэффектов и правок, как в 1968 году, и Каннскому фестивалю понравилась эта идея", — сказал Нолан.

Публике показали картину на неотреставрированной 70-миллиметровой пленке без цифровых трюков, отредактированных эффектов или ревизионистских правок.