Нетаньяху заявил, что следующее Евровидение пройдет в Иерусалиме

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил певицу Нетте Барзилай с победой на Евровидении и рассказал, в каком городе конкурс пройдет в следующем году.

"Нетте, ты принесла большую славу Израилю! В следующем году — в Иерусалиме!" — написал Нетаньяху в своем Twitter

По итогам финала международного песенного конкурса "Евровидение", который впервые проходил в Португалии, победу одержала участница из Израиля Нетта, которая исполнила песню Toy. На втором месте оказалась певица из Кипра Элени Фурейре, исполнившая композицию Fuego. Третье место занял австриец Сезар Сэмпсон с песней Nobody But You.

Юлия Самойлова из России, которая исполнила песню I Won't Break, в финал не вышла.

В декабре прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, которое сейчас находится в Тель-Авиве. Это решение вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в нескольких государствах арабского мира.

Перенос американского посольства состоится 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.