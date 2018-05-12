МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на международном песенном конкурсе Евровидение в Лиссабоне, назвала справедливым свое поражение в полуфинале.

"Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла", — сказала певица в эфире программы "Пусть говорят" на Первом канале.

Самойлова также поблагодарила зрителей за поддержку, отметив, что не видит в своем результате какой-либо политической подоплеки. По ее словам, до финала конкурса не дошли многие сильные исполнители.

Второй полуфинал песенного конкурса состоялся в Лиссабоне в четверг. Самойлова выступила под шестым номером с песней "I Won't Break". Певице не хватило голосов зрителей и профессионального жюри, чтобы пройти в финал.

Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении еще в 2017 году в Киеве, однако СБУ запретила певице въезд на Украину из-за выступления в Крыму.