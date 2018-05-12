Пугачева пыталась отговорить Самойлову от участия в Евровидении

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Алла Пугачева до Евровидения порекомендовала участнице от России Юлии Самойловой не ехать на конкурс. Об этом радиостанции "Говорит Москва" рассказал работающий с Самойловой стилист Алишер Хозяинов.

"Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю", — заявил стилист.

По его мнению, в прошлом году у певицы была более "сильная песня". Кроме того, Самойловой и так удалось "заявить о себе". Поэтому от участия в конкурсе в 2018 году следовало отказаться, считает Хозяинов.

"А Юля пошла дальше — лично я был не в восторге от песни", — добавил он.

Юлия Самойлова должна была выступить на Евровидении еще в 2017 году в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила певице въезд в страну из-за выступления в Крыму. На конкурсе 2018 года она не смогла пробиться в финал.