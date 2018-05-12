Актер из "Закрытой школы" Юрий Киндрат умер в 32 года

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российский актер Юрий Киндрат скончался в возрасте 32 лет. Об этом сообщает Пятый канал.

Прощание с артистом пройдет 12 мая в Москве. Его похоронят на Перепечинском кладбище.

Причины смерти не уточняются, однако незадолго до кончины Киндрат выложил в Instagram фото больничного коридора.

Публикация от 🅨🅤🅡🅐 🅚🅘🅝🅓🅡🅐🅣 (@yurykindrat) 28 Апр 2018 в 1:01 PDT

Юрий Киндрат родился в 1986 году в Тюмени, обучался в New York Universal Artistiс School и актерской Школе Драмы Германа Седакова. После этого работал в театре "Школа драматического искусства" и Московском театре на Юго-Западе.

Актер запомнился зрителям по ролям в таких сериалах, как "Закрытая школа", "Гостиница "Россия", "Спящие-2" и "Свидетели".