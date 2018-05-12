"Хор Турецкого" исполнил песни военных лет в ООН

ООН, 12 мая — РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano исполнили песни военных лет и композиции, посвященные годам Великой Отечественной войны в зале Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк стал последним городом на карте исторического марафона программы Unity Songs.
При всей обширной географии выступлений музыкального коллектива, в зале ГА ООН артисты впервые. Однако этот концерт мог и не состояться — рейс из Тель-Авива, где хор выступал еще в четверг, был задержан.
"Была задержка на 9 часов, и мы тремя самолетами на перекладных прилетели сюда, в ООН, в Нью-Йорк", — поделился Михаил Турецкий с гостями. В общей сложности они добирались до города почти 28 часов, однако музыкальную программу исполнили без изменений. Первой в зале Генассамблеи ООН прозвучала песня Фрэнка Синатры "New York". Также были исполнены песни "Ваше благородие", "Три танкиста", "Смуглянка", "Темная ночь", "Жди меня", "Майский вальс", "Катюша" и другие. Женская группа Soprano исполнила арии из опер. Завершился вечер песней "День Победы", которую зал приветствовал стоя.
Для руководителя хора крайне важно рассказать через эти песни о России. "Россия и Америка — два незнакомых берега. Наша история — изменить это отношение. Россия и Америка — два берега у одной реки, реки мира. Мы должны объединяться сегодня, чтобы сохранить хрупкую планету", — сказал Турецкий.
На концерте присутствовали постпреды Китая, Казахстана, Нидерландов, Киргизии, Туркмении, Афганистана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирака, Ливана, Мальты, Омана, Саудовской Аравии и дипломаты других стран. В зале ГА ООН присутствовала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая подчеркнула, что концерт посвящен, в первую очередь, ветеранам войны, которые смогли прийти в ООН.
После концертов в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и штаб-квартире ООН, музыкантам предстоит еще одно выступление — 12 мая хор исполнит программу "Песни, которые объединяют" в Бэттери-парке.