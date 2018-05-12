"Хор Турецкого" исполнил песни военных лет в ООН

ООН, 12 мая — РИА Новости. "Хор Турецкого" и арт-группа Soprano исполнили песни военных лет и композиции, посвященные годам Великой Отечественной войны в зале Генеральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк стал последним городом на карте исторического марафона программы Unity Songs.

При всей обширной географии выступлений музыкального коллектива, в зале ГА ООН артисты впервые. Однако этот концерт мог и не состояться — рейс из Тель-Авива, где хор выступал еще в четверг, был задержан.

"Была задержка на 9 часов, и мы тремя самолетами на перекладных прилетели сюда, в ООН, в Нью-Йорк", — поделился Михаил Турецкий с гостями. В общей сложности они добирались до города почти 28 часов, однако музыкальную программу исполнили без изменений. Первой в зале Генассамблеи ООН прозвучала песня Фрэнка Синатры "New York". Также были исполнены песни "Ваше благородие", "Три танкиста", "Смуглянка", "Темная ночь", "Жди меня", "Майский вальс", "Катюша" и другие. Женская группа Soprano исполнила арии из опер. Завершился вечер песней "День Победы", которую зал приветствовал стоя.

Для руководителя хора крайне важно рассказать через эти песни о России. "Россия и Америка — два незнакомых берега. Наша история — изменить это отношение. Россия и Америка — два берега у одной реки, реки мира. Мы должны объединяться сегодня, чтобы сохранить хрупкую планету", — сказал Турецкий.

На концерте присутствовали постпреды Китая, Казахстана, Нидерландов, Киргизии, Туркмении, Афганистана, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Ирака, Ливана, Мальты, Омана, Саудовской Аравии и дипломаты других стран. В зале ГА ООН присутствовала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая подчеркнула, что концерт посвящен, в первую очередь, ветеранам войны, которые смогли прийти в ООН.

"У нас сегодня в зале есть ветераны. Это в первую очередь для вас. Все, что делает Михаил, и все, что было сделано по линии министерства иностранных дел и очень многих других, мэрии Москвы, которая в основном помогла и сделала это возможным, это все для вас. Сегодня здесь мы слышим не просто песни, не просто группу, не просто хор, музыкантов. Мы слышим победу, ту самую победу, за которую сражались вы, ветераны, и которую так ждали вы, узники концлагерей, которую так приближали наши прадеды, деды, у кого-то — отцы, сегодня торжество этой победы, этой жизни", — обратилась она к залу.

После концертов в Париже, Любляне, Вене, Берлине, Минске, Москве, Тель-Авиве и штаб-квартире ООН, музыкантам предстоит еще одно выступление — 12 мая хор исполнит программу "Песни, которые объединяют" в Бэттери-парке.